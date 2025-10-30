Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Plaza de Gipuzkoa

Todos los días un viaje

Ander Izagirre

Ander Izagirre

Jueves, 30 de octubre 2025, 06:47

Comenta

Caminábamos por las colinas de Nyanza cuando reventó la tormenta de todas las tardes. Los campesinos ruandeses corrieron a sus casas, los demás caminantes volaron ... a lomos de las últimas mototaxis, y mi amigo J. y yo seguimos como bobos bajo el diluvio. Pasaron dos chicos con bicitaxis: «Mister, vamos a la ciudad». Nos sentamos en las parrillas acolchadas para pasajeros y pedalearon tres kilómetros con todas sus fuerzas. Como vio que su taxista llevaba una cubierta devorada, J. quiso agradecerle la contrarreloj comprándole una nueva. Anotó las medidas; convenció al chaval, que no entendía la jugada, para que lo siguiera; dio vueltas por el mercado preguntando y encontró, entre millones de objetos, la cubierta exacta. Cenamos en un rincón donde servían a todo el mundo la misma montaña de alubias, arroz, pasta, yuca y carne de cabra. J. masticaba lento, miraba alrededor y creo que era feliz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pareja de novios deberá pagar 13.000 euros al sufrir gastroenteritis 60 de los invitados en un restaurante de Orio
  2. 2 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  3. 3 Desahucian a once personas, entre ellas un niño y una embarazada, que vivían subarrendadas en una casa en Egia
  4. 4 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  5. 5

    Investigan a dos alumnas de 12 años por su «agresión sexual» a una niña de 6 en un colegio de Vitoria
  6. 6

    «La estaba ahorcando y nosotros intervinimos porque, si no, la mata»
  7. 7

    Seis padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi
  8. 8

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  9. 9 La tradición que Karlos Arguiñano no perdona en Zarautz: «Me gusta»
  10. 10

    La nueva plaza Xabier Zubiri de Donostia se abre a los peatones tras las obras del Topo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Todos los días un viaje