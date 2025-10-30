Todos los días un viaje

Comenta Compartir

Caminábamos por las colinas de Nyanza cuando reventó la tormenta de todas las tardes. Los campesinos ruandeses corrieron a sus casas, los demás caminantes volaron ... a lomos de las últimas mototaxis, y mi amigo J. y yo seguimos como bobos bajo el diluvio. Pasaron dos chicos con bicitaxis: «Mister, vamos a la ciudad». Nos sentamos en las parrillas acolchadas para pasajeros y pedalearon tres kilómetros con todas sus fuerzas. Como vio que su taxista llevaba una cubierta devorada, J. quiso agradecerle la contrarreloj comprándole una nueva. Anotó las medidas; convenció al chaval, que no entendía la jugada, para que lo siguiera; dio vueltas por el mercado preguntando y encontró, entre millones de objetos, la cubierta exacta. Cenamos en un rincón donde servían a todo el mundo la misma montaña de alubias, arroz, pasta, yuca y carne de cabra. J. masticaba lento, miraba alrededor y creo que era feliz.

Me gusta viajar con él porque siempre propicia situaciones un poco extrañas, en Ruanda o en Gipuzkoa. A veces lo acompaño durante sus regresos en bici del trabajo a casa, porque se lía en exploraciones: se empeña en visitar cierta roca de arenisca con forma de ojo, busca un viejo mojón divisorio entre Altza y Donostia o se emociona cuando descubrimos una pista para bajar de Zamalbide a Txikierdi. Con cada hallazgo, le entran euforias graciosas: «¡Ya he hecho el día!». Le envidio esa manera de viajar todos los días, su capacidad de observación, asombro y gratitud.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión