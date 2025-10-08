Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La bici de Mparabanyi

Ander Izagirre

Miércoles, 8 de octubre 2025, 23:57

Pregunto al ruandés Faustin Mparabanyi cómo preparó los Juegos de Barcelona 92: «Muy mal. Cuando se estropeaba una pieza de la bici, teníamos que pedirla ... a Bélgica y pasábamos semanas sin entrenar. Además las carreteras estaban bloqueadas por controles militares». Tres ciclistas de Ruanda se presentaron en Barcelona sin director ni mecánico ni nadie que les diera comida y bebida: a los 150 km, descolgadísimos y agotados, los jueces los eliminaron. Faustin creyó que la experiencia le serviría para los siguientes Juegos.

