La bici de Mparabanyi

Pregunto al ruandés Faustin Mparabanyi cómo preparó los Juegos de Barcelona 92: «Muy mal. Cuando se estropeaba una pieza de la bici, teníamos que pedirla ... a Bélgica y pasábamos semanas sin entrenar. Además las carreteras estaban bloqueadas por controles militares». Tres ciclistas de Ruanda se presentaron en Barcelona sin director ni mecánico ni nadie que les diera comida y bebida: a los 150 km, descolgadísimos y agotados, los jueces los eliminaron. Faustin creyó que la experiencia le serviría para los siguientes Juegos.

Se le cruzó el genocidio. Él ya había pasado cuatro meses en prisión en 1990, poco después de ganar el Tour de Ruanda, maltratado y acusado como miles de tutsis de conspirar contra la nación. En 1994 recibió el aviso de un hutu: su compañero de equipo Omar Masumbuko. «Huye al bosque, Faustin, hoy vienen a matarte». Omar entregó la bici de Faustin a los asesinos que lo buscaban y con ese tesoro se contentaron. A Faustin la bici le salvó literalmente la vida.

En 1995 los ruandeses organizaron su carrera más triste: se reencontraron apenas 35 supervivientes, pedalearon entre las sombras de sus colegas masacrados y Faustin ganó la plaza para los Juegos Panafricanos de Zimbabue. «Quedé el 67° pero lo único que importaba era seguir existiendo, también como ciclistas». En los siguientes años entrenó a jóvenes como Adrien Niyonshuti: el ruandés que en 2012 corrió otra vez unos Juegos Olímpicos, a los que Faustin ya nunca pudo volver.