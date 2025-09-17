Los alquileres de temporada apenas llegan a un 20% de validación

Si las viviendas con licencia de uso turístico de Gipuzkoa han respondido mayoritariamente a la obligatoriedad de inscribirse en el registro estatal de alquileres de ... corta duración, con un 80% de activaciones, las cifras son mucho más discretas en lo referente a los alquileres de temporada, que son aquellos que se firman para periodos inferiores a un año y que también deben contar desde julio con un número de registro oficial para poder anunciarse en plataformas digitales.

Según los datos más actualizados del Departamento vasco de Vivienda, en Gipuzkoa hay actualmente 1.258 viviendas destinadas al alquiler de temporada, pero en los datos facilitados por el Ministerio de Vivienda a este periódico sobre el nuevo registro estatal solo se han activado 255 pisos. Es decir, apenas un 20% del total.

La cuestión de las viviendas en alquiler de temporada fue polémico en la nota que el ministerio emitió el pasado domingo, ya que el departamento que dirige Isabel Rodríguez advirtió de la «la gran anomalía» detectada en los registros de la Comunidad de Madrid, donde el 83% de los pisos que han solicitado registrarse lo han hecho como temporales, y solo el 17% como turísticos, lo que podría ser una forma de eludir el nuevo control estatal.

El Ministerio de Vivienda es el competente a nivel estatal sobre los alquileres de temporada y sobre los de corta duración (o turísticos). En Euskadi, en cambio, estos últimos son competencia directa de Turismo, mientras que los alquileres de temporada dependen de Vivienda.

Aunque los registros oficiales del Gobierno Vasco contabilizan 1.258 viviendas destinadas a alquiler de temporada en Gipuzkoa, en los dos últimos años –tras la aprobación de la ley estatal de Vivienda– en las plataformas online tipo Idealista, Fotocasa o Pisos.com han proliferado las ofertas de pisos de alquiler que recalcan que no se arriendan a año completo, sino que son 'de temporada'. Las instituciones vascas consideran que puede ser una estratagema para eludir los topes a las rentas del alquiler que prevé la ley de Vivienda, por lo que confían en que este nuevo registro oficial contribuya a ponerles coto.