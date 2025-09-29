Algas proyectadas en Igeldo: betacaroteno para la piel y wakame con label

Alubia de Tolosa, guindilla de Ibarra, huevos y tomates de caserío, bonito del norte, anchoa, cordero lechal... ¿Y wakame con Eusko Label? ¿Por qué no?

Las algas y microalgas que Anaut Patterson Mendiola prevé cultivar en Igeldo «son autóctonas, no especies traídas de fuera». Según la normativa reguladora del distintivo vasco de calidad, la etiqueta Eusko Label «identifica productos agroalimentarios producidos, transformados y/o elaborados en la Comunidad Autónoma de Euskadi cuya calidad, especificidad o singularidad superan la media general».

Aunque el consumo alimenticio de algas se asocia a los países de extremo oriente, como China, Corea o Japón, y ciertamente están más presentes en su tradición gastronómica, este producto impregna cada día más las escuelas de cocina occidentales, como la vasca, gracias a sus propiedades beneficiosas para la salud y su característico sabor.

De hecho, el emprendedor guipuzcoano no oculta su aspiración de que sus algas lleguen a constituir «un nuevo producto gastronómico vasco reconocido». Las especies que prevé cultivar derivarían en lo que en los fogones y/o en las cartas de los restaurantes se conocen como wakame, nori, kombu de azúcar, espagueti de mar, lechuga de mar, cresta de gallo, ogonori y musgo de Irlanda.

Las algas de Igeldo serían también la base de complementos alimenticios de alto valor nutricional como el DHA (ácido docosahexaenoico), un ácido graso omega 3 esencial para el desarrollo y funcionamiento del cerebro, los ojos y el corazón.

Además de en la alimentación, los compuestos extraídos de las algas se utilizan en biomateriales, biofertilizantes o cosmética natural. En este último caso, la 'dunaliella salina' es conocida por su alto contenido en betacaroteno, un antioxidante que protege la piel contra el envejecimiento y estimula la vista, el sistema inmunitario y el crecimiento celular.