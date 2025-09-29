Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Estado actual de la piscifactoría de Agiti, en la falda de Igeldo y sin actividad desde 2006, donde está proyectado abrir un vivero de algas. Borja Luna

Proyectan recuperar la piscifactoría de Igeldo con un vivero de algas para alimentación y cosmética

Un emprendedor guipuzcoano plantea producir desde el próximo año 20 toneladas anuales en la que sería la mayor piscifactoría en balsas de vegetales en la península

Miguel Ángel Mata

Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:09

Un proyecto para recuperar la piscifactoría de Agiti, en las faldas del monte Mendizorrotz (Igeldo) está cerca de ver la luz. Esta vez no serán ... rodaballos, ni almejas, ni truchas de mar. Las balsas se dedicarán al cultivo de algas marinas. Vegetales en lugar de animales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain
  2. 2

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en Bernedo
  3. 3

    Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores
  4. 4

    Cuando la herencia no descansa en paz
  5. 5 Álvaro Odriozola, al borde de las lágrimas: «He estado en el infierno»
  6. 6 Fallece un motorista al salirse de la vía y chocar con un árbol en Berroeta
  7. 7

    Cerca de 300 niños ingresan al año en la UCI pediátrica del Hospital Donostia
  8. 8

    Blanca Suárez: «No guardo secretos, pero hay una parte de mí que pocos conocen»
  9. 9

    «Una empresa me contactó, lo conversé con mi esposa y decidimos venir»
  10. 10

    Donostia galopa hacia la carrera electoral de 2027 con todo abierto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Proyectan recuperar la piscifactoría de Igeldo con un vivero de algas para alimentación y cosmética

Proyectan recuperar la piscifactoría de Igeldo con un vivero de algas para alimentación y cosmética