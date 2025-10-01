Un día diferente y muy animado. La música, los bailes, los aplausos y, sobre todo, la alegría y el buen humor han reinado esta mañana ... entre los usuarios del centro de día de Musakola, Arrasate. Coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores, la Diputación de Gipuzkoa y Nagusilan han presentado su nueva plataforma online que permite a las residencias y centros de día de toda Gipuzkoa contratar a grupos o personas animadoras para llenar de alegría los días de los usuarios. Esta mañana ha sido el turno del armonicista José Ignacio Murua, músico que hizo bailar a todos los presentes del centro al ritmo de rancheras o Xabier Lete.

Eso sí, Murua no era un completo desconocido. Aunque esta vez «actúo solo, hace dos años ya toqué aquí, solo que vine con un compañero», ha apuntado. Esta mañana, en el escenario solo le ha acompañado su preciada armónica. Además de todo el cariño y la emoción de los presentes, que no han tardado en levantarse para bailar las melodías que el músico pasaitarra les iba regalando.

«He podido bailar un poco porque ahora me encuentro mucho mejor que cuando vine. ¡Antes no podía ni andar! Necesitaba ayuda para todo. Hago una intensa rehabilitación ejercitándome en el gimnasio y en la bicicleta. Ahora me valgo por mí mismo y hasta puedo bailar», ha señalado contento José Ramón Plazaola a la vez que seguía el ritmo de la música. Y es que Plazaola considera que el humor y la alegría «son muy necesarios, más aún en los tiempos que corren, con tantas guerras y malas noticias».

«Mi repertorio musical es de 'aprobadillo' pero los aplausos que recibo son de 'sobresaliente'» agradece el músico

La cara de los presentes rebosaba felicidad. «Con las ovaciones que me dedican, ¡cómo no voy a pasarlo bien!» ha celebrado el armonicista. Murua lleva 16 años, «desde que me jubilé», alegrando la vida a los mayores rotando por las residencias de toda Gipuzkoa. «Ofrezco un repertorio musical interpretado a un nivel de 'aprobadillo' pero los aplausos que recibo son de sobresaliente, con lo que siempre salgo ganando», añadía en tono jocos. Algunos incluso se han animado a hacer la conga y, acompañados por trabajadoras del centro, han dado vueltas a la sala en forma de cadena humana.

Pepe González es uno de los pocos que ha disfrutado de la actuación sentado en una silla. Lamentablemente, las secuelas de un ictus no le han permitido bailar. «¡Anda que no estaría yo bailando por ahí, como cuando era joven!», añora a sus 88 años. Eso sí, el primero cantando, tal y como lo hizo hace dos años con la primera visita de Murua. «Me sé muchas canciones antiguas y las rancheras de Aguilar, todas» aseguraba Pepe a la vez que aplaudía al terminar una de las canciones.

Música, teatro o magia

La actuación ha sido todo un éxito. Así, la nueva plataforma de la Diputación Foral y Nagusilan, junto con Kutxa Fundazioa, permite la reserva de grupos de animación o voluntarios de manera online para así regalar un día diferente, lleno de disfrute, a los usuarios de residencias o centros de día.

Una innovadora iniciativa en el ámbito social que, además, tiene como objetivo fomentar la interacción entre la animación artística en todas sus variantes –música, teatro, magia, danza, cuenta cuentos, circo o malabares– y los centros de día y residencias de personas mayores de toda Gipuzkoa. Hasta ahora, la mayoría de voluntariados se han dado en las comarcas de Goierri y Tolosaldea y buscan ampliar el volunariado a centros por el resto del territorio.