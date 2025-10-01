Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los usuarios del centro de día Musakola, Arrasate, han disfrutado de la actuación de Murua y se han animado a hacer la conga por toda la sala. Gorka Estrada

Día Internacional de las Personas Mayores

La alegría reina entre los mayores

La nueva plataforma de la Diputación y Nagusilan permite a centros de día contratar 'online' a animadores, actividades que los usuarios valoran como «muy necesarias»

Kepa Oliden

Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:00

Un día diferente y muy animado. La música, los bailes, los aplausos y, sobre todo, la alegría y el buen humor han reinado esta mañana ... entre los usuarios del centro de día de Musakola, Arrasate. Coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores, la Diputación de Gipuzkoa y Nagusilan han presentado su nueva plataforma online que permite a las residencias y centros de día de toda Gipuzkoa contratar a grupos o personas animadoras para llenar de alegría los días de los usuarios. Esta mañana ha sido el turno del armonicista José Ignacio Murua, músico que hizo bailar a todos los presentes del centro al ritmo de rancheras o Xabier Lete.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una oficina bancaria en Euskadi que cobraba 7.345 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2

    Seis nuevos tramos de la AP-8 en Gipuzkoa reducen su límite de velocidad a 100 km/h
  3. 3

    Mendoza advierte de que cancelar el contrato de CAF en Israel podría suponer el «cierre de la empresa o llevársela fuera»
  4. 4

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  5. 5

    Peru Mac-Gragh, nuevo jefe de Bomberos de Donostia
  6. 6 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  7. 7

    Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto
  8. 8

    Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza
  9. 9

    Los partidos vascos salen en tromba contra Ayuso por «banalizar la violencia» de ETA
  10. 10 Una taza de café cada vez más cara en Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La alegría reina entre los mayores

La alegría reina entre los mayores