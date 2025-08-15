Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Aita Mari pone rumbo al Mediterráneo desde Castellón para su decimosexta misión humanitaria

La tripulación denuncia que la nueva legislación de la UE legitima devoluciones ilegales y obstaculiza la labor humanitaria

A. I.

Viernes, 15 de agosto 2025, 10:32

El barco humanitario Aita Mari ha zarpado este viernes desde el puerto de Castellón hacia el Mediterráneo Central para iniciar su decimosexta misión 16. Los ... miembros de Salvamento Marítimo Humanitario (SMH) han destacado en un comunicado que lo hacen «en un momento especialmente crítico: esta misión coincide con la entrada en vigor del Nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, una legislación que, lejos de ofrecer soluciones dignas, institucionaliza las devoluciones exprés, la detención sistemática y la externalización del control migratorio, incluso a países que violan los derechos humanos de forma sistemática».

