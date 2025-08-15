El Aita Mari pone rumbo al Mediterráneo desde Castellón para su decimosexta misión humanitaria

El barco humanitario Aita Mari ha zarpado este viernes desde el puerto de Castellón hacia el Mediterráneo Central para iniciar su decimosexta misión 16. Los ... miembros de Salvamento Marítimo Humanitario (SMH) han destacado en un comunicado que lo hacen «en un momento especialmente crítico: esta misión coincide con la entrada en vigor del Nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, una legislación que, lejos de ofrecer soluciones dignas, institucionaliza las devoluciones exprés, la detención sistemática y la externalización del control migratorio, incluso a países que violan los derechos humanos de forma sistemática».

La tripulación del Aita Mari ha denunciado que «el nuevo pacto legitima prácticas que ya se están produciendo y que vulneran flagrantemente el derecho internacional». Ha agregado que «es el caso de las personas interceptadas en el mar por patrulleras libias, muchas de ellas entrenadas y financiadas por la Unión Europea, que son devueltas forzosamente a Libia y, en demasiados casos, abandonadas en el desierto, sin agua ni medios para sobrevivir». «Estas devoluciones no solo son ilegales según la legislación internacional —que prohíbe el retorno a lugares donde la vida o la integridad puedan estar en riesgo—, sino que suponen una forma extrema de violencia institucionalizada», han añadido.

Desde el Aita Mari remarcan que «una vez más, se dirige a una de las rutas más letales del planeta frente a un entorno cada vez más hostil: decretos como el Piantedosi en Italia, y ahora este nuevo marco europeo, buscan obstaculizar el trabajo de las ONG y silenciar a quienes denuncian lo que sucede en el mar».