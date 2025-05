¿Cómo afecta la declaración de zona tensionada a los precios del alquiler?

Fija un rango objetivo para la vivienda en alquiler en función de sus características y zona. Se aplica en los siguientes casos: en los contratos de inmuebles propiedad de grandes tenedores (generalmente 5 inmuebles en la zona tensionada); en los nuevos contratos de inmuebles que entran por primera vez al mercado residencial; en los nuevos contratos de inmuebles que no han estado alquilados en los últimos 5 años. en Euskadi, el índice de referencia se debe establecer por parte del Ministerio de Vivienda, en colaboración con las tres haciendas forales, que son la administración competente para recabar, procesar y compartir la información necesaria para la elaboración de este índice. Si la persona propietaria no es un gran tenedor, el nuevo alquiler no puede superar el último contrato registrado para el inmueble, ajustado por el nuevo índice de actualización (IRAV).