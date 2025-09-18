Afagi organiza una cadena humana este sábado en La Concha para sensibilizar sobre el alzhéimer Más de 13.000 personas viven con esta demencia en Gipuzkoa y en torno a 40.000 familiares cuidan de ellas

Josu Collantes Jueves, 18 de septiembre 2025, 16:06

Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, el próximo domingo 21 de septiembre, Afagi, la Asociación de familiares, amigos y personas con alzhéimer y otras demencias de Gipuzkoa, ha presentado este jueves su campaña anual, que este año busca sensibilizar, concienciar e implicar a la sociedad guipuzcoana sobre la importancia del acompañamiento humano, cercano y constante a los enfermos y a sus familias.

En Gipuzkoa más de 13.000 personas conviven con este enfermedad u otras demencias, y alrededor de 40.000 familiares llevan a cabo un cuidado constante. Además, Iñaki Olalde, presidente de Afagi, ha recordado que «cada tres segundos una persona en el mundo es diagnosticada de demencia«. Para visibilizar esta realidad y fomentar la solidaridad, la campaña incluye un programa de actividades abiertas a la ciudadanía. El acto central de la campaña tendrá lugar el próximo sábado 20 de septiembre con una cadena humana en la barandilla de La Concha, a la altura de la primera rampa, de 12.00 a 12.20 horas. La asociación invita a toda la ciudadanía a participar en este gesto simbólico de unión y solidaridad.

Además, a lo largo del mes se llevarán a cabo distintas actividades en todo el territorio. Las mesas informativas comenzarán hoy en Orio, y seguirán en Arrasate, Irun, Mutriku y Zarautz (19 de septiembre), Donostia (20) y Ordizia (21). Además, se han programado charlas y encuentros, como la del 23 de septiembre en Donostia, dirigida a personas socias de AFAGI, y las del 25 de septiembre en Irun, a cargo de la profesora de Derecho de la UPV/EHU Lourdes Labaca, enfocada en resolver dudas legales, y en Aretxabaleta, bajo el título 'Convivir con el Alzheimer', abierta al público.

Durante la presentación Olalde ha querido destacar que «cuidar es un acto de amor, pero también de entrega, desgaste y, a menudo, de soledad». El presidente ha subrayado que el objetivo de Afagi es garantizar la calidad de vida de las personas con alzhéimer u otras demencias, cuidando de su bienestar y salud hasta el final, sin olvidar el papel esencial de los familiares cuidadores.

Por su parte, la diputada de políticas sociales, Maite Peña, ha señalado que el lema elegido este año, 'Para cada olvido, una mano amiga', pone en el centro el valor del acompañamiento diario, recordando que lo que comienza como una ayuda puntual acaba convirtiéndose en una asistencia continua. Ha apelado a la necesidad de una respuesta comunitaria que implique tanto a instituciones como a asociaciones y ciudadanía, subrayando que la sociedad guipuzcoana «siempre ha demostrado ser solidaria y cercana, y ahora tiene de nuevo la oportunidad de mostrar su compromiso apoyando a quienes conviven con el alzhéimer».

