Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Desembarque de pasajeros F. DE LA HERA

El aeropuerto de Hondarribia cierra agosto con más operaciones pero menos pasajeros que el año anterior

El aeródromo registró el mes pasado 45.651 pasajeros, un 1,9% menos que en 2024

Ander Artetxe

Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:43

El aeropuerto de Hondarribia continúa un mes más con la tendencia de crecer en operaciones pero reducir el número de pasajeros respecto al año de récord que fue 2024. El aeródromo guipuzcoano cerró agosto con 45.651 viajeros, un 1,9% menos que en el mismo mes del año pasado, un descenso que contrasta con el aumento del 17,6% de las operaciones de aterrizaje y despegue, con un total de 683 movimientos el pasado mes.

Los datos de agosto hechos públicos este viernes por Aena confirman una dinámica que se repite a lo largo del año. Desde enero hasta agosto, el aeropuerto ha alcanzado 4.462 operaciones, un 9,7% más que en el mismo periodo de 2024, mientras que el tráfico de pasajeros se ha quedado en 320.775 viajeros, un 3,2% menos que en esos mismos meses del año anterior.

Cabe recalcar que 2024 fue un año histórico para el aeropuerto de Hondarribia, que batió su propio récord al superar los 486.000 pasajeros en todo el año.

Por otro lado, el Grupo Aena (que integra 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) cerró el mes de agosto con 38.994.561 pasajeros, un 4% más que en 2024; gestionó 312.165 movimientos de aeronaves, un 0,9% más; y transportó 123.718 toneladas de mercancía, un 6,3% más que el año pasado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre los bulos de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  2. 2 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  3. 3 Así es la villa más lujosa y cara de la costa de Gipuzkoa, con piscina infinita y vistas incomparables
  4. 4 La actriz que trabajó con George Clooney y que anuncia su embarazo desde San Sebastián
  5. 5 Scientia reclama 17 millones a Educación por el cierre de sus colegios en San Sebastián y Bilbao
  6. 6 Una comunidad de vecinos de San Sebastián pide una solución urgente a los excrementos de palomas: «Llevamos así 25 años»
  7. 7

    Las familias vascas podrán disfrutar en 2026 de hasta 20 semanas de permiso retribuido por hijo
  8. 8

    Euskadi estudia formar a los migrantes «en origen» para que lleguen «cualificados» al mercado laboral vasco
  9. 9 Laporte y Athletic de Bilbao anuncian el regreso del central francés con ritmos donostiarras y en euskera
  10. 10

    Díaz contraataca en tiempo récord al iniciar los trámites para endurecer el registro de jornada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El aeropuerto de Hondarribia cierra agosto con más operaciones pero menos pasajeros que el año anterior

El aeropuerto de Hondarribia cierra agosto con más operaciones pero menos pasajeros que el año anterior