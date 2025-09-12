El aeropuerto de Hondarribia cierra agosto con más operaciones pero menos pasajeros que el año anterior El aeródromo registró el mes pasado 45.651 pasajeros, un 1,9% menos que en 2024

El aeropuerto de Hondarribia continúa un mes más con la tendencia de crecer en operaciones pero reducir el número de pasajeros respecto al año de récord que fue 2024. El aeródromo guipuzcoano cerró agosto con 45.651 viajeros, un 1,9% menos que en el mismo mes del año pasado, un descenso que contrasta con el aumento del 17,6% de las operaciones de aterrizaje y despegue, con un total de 683 movimientos el pasado mes.

Los datos de agosto hechos públicos este viernes por Aena confirman una dinámica que se repite a lo largo del año. Desde enero hasta agosto, el aeropuerto ha alcanzado 4.462 operaciones, un 9,7% más que en el mismo periodo de 2024, mientras que el tráfico de pasajeros se ha quedado en 320.775 viajeros, un 3,2% menos que en esos mismos meses del año anterior.

Cabe recalcar que 2024 fue un año histórico para el aeropuerto de Hondarribia, que batió su propio récord al superar los 486.000 pasajeros en todo el año.

Por otro lado, el Grupo Aena (que integra 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) cerró el mes de agosto con 38.994.561 pasajeros, un 4% más que en 2024; gestionó 312.165 movimientos de aeronaves, un 0,9% más; y transportó 123.718 toneladas de mercancía, un 6,3% más que el año pasado.

