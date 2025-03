Acepta 18 meses de cárcel por intentar besar a una niña en Pasaia y lesionar a un policía local

Un joven ha aceptado este miércoles, en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, una pena de 18 meses de prisión por haber intentado besar a una ... menor de 13 años, forcejeado y empujado a la madre de una amiga que trató de retenerle y, también, haberse enfrentado a un policía municipal de Pasaia en el momento de su detención. El acusado ha reconocido los hechos y, en virtud del acuerdo de conformidad alcanzado entre la Fiscalía de Gipuzkoa, la defensa y la acusación particular que ejercía la familia de la menor, ha visto reducida la condena inicial de tres años y diez meses de cárcel que reclamaba la fiscal por los delitos de agresión sexual a menor de 16 años en grado de tentativa, maltrato de obra y atentado contra agente de la autoridad.

Finalmente, el procesado, un varón de origen argelino que se encuentra en prisión por otros motivos ajenos a esta causa, ha sido condenado a doce meses por el delito de agresión sexual a menor de 16 años en grado de tentativa, y otros seis meses por el de resistencia a agente de la autoridad. En principio, la pena de privación de libertad dictada por el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia ha sido sustituida por la expulsión del acusado del territorio español por un periodo de siete años. No obstante, en la actualidad Argelia no está aceptando ciudadanos expulsados de España, por lo que, en caso de que no pueda materializarse esta orden, el condenado deberá cumplir la pena carcelaria salvo que se acuerde la suspensión de la misma.

Según recoge el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso este periódico, los hechos juzgados tuvieron lugar el 7 de diciembre de 2023, cuando el varón se dirigió hacia dos menores, de 13 y 15 años, que se encontraban hablando en una calle pasaitarra. Les pidió un cigarro, y ante la negativa de las chicas, le soltó a la más joven que «qué guapa era, que qué tal estaba y que le diera un beso», al tiempo que con su brazo rodeó la espalda de la menor, «colocando su mano en el hombro derecho» con el propósito de «darle un beso». No lo logró, porque la chica se protegió con sus manos y su amiga también «colocó su brazo» entre ambos. Acto seguido, el encausado se separó un instante pero volvió a agarrar «con ambas manos la cara de la menor» mientras se acercaba a ella para besarla en los labios, pero nuevamente se interpuso la amiga.

Alrededor de una hora después, las menores quedaron con sus familias en la calle para denunciar los hechos en comisaría. En ese instante volvió a aparecer el procesado, y la madre de la niña de 15 años trató de retenerlo hasta que llegara una patrulla policial, iniciándose entre ambos un forcejeo en el que el procesado empujó a la mujer. En medio del lío, intervinieron terceras personas para sujetar al varón hasta que se personaran los recursos policiales. Al llegar los agentes de la Policía Municipal, el acusado «empujó» a uno de ellos, «cayendo ambos al suelo». Durante la detención, el varón «agarró el dedo meñique de la mano derecha» del policía, «y se lo retorció».

Por estos hechos, el joven ha sido condenado a 18 meses de prisión y al pago de dos multas dos meses a razón de 4 euros diarios (un total de 480 euros) por el empujón a la madre, considerado un delito de maltrato de obra, y por resistencia a la autoridad. Además, deberá indemnizar en 1.000 euros a la menor y en 200 al policía local.