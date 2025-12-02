Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Finalizan las retenciones en la GI-41 a la altura de la rotonda de Martutene

La lluvia ha complicado la circulación a primera hora

DV

Martes, 2 de diciembre 2025, 08:22

Finalizan las retenciones en la GI-41 después de que tres vehículos chocaran y generaran colas en la GI-41, entre Astigarraga y San Sebastián, concretamente a la altura de la rotonda de Martutene.

La lluvia ha complicado la circulación y el tráfico ha sido lento en la N-1 en el tramo entre Andoain e Irura. También se han formado colas en la Variante de San Sebastián.

diariovasco Finalizan las retenciones en la GI-41 a la altura de la rotonda de Martutene