Finalizan las retenciones en la GI-41 a la altura de la rotonda de Martutene La lluvia ha complicado la circulación a primera hora

DV Martes, 2 de diciembre 2025, 08:22 | Actualizado 09:18h.

Finalizan las retenciones en la GI-41 después de que tres vehículos chocaran y generaran colas en la GI-41, entre Astigarraga y San Sebastián, concretamente a la altura de la rotonda de Martutene.

La lluvia ha complicado la circulación y el tráfico ha sido lento en la N-1 en el tramo entre Andoain e Irura. También se han formado colas en la Variante de San Sebastián.