«Abre una vía para pedir diligencias urgentes en delitos como hurtos»

El acceso de la Guardia Municipal de Donostia a los registros estatales del sistema Siraj será un avance en sí mismo, pero ¿qué mejoras ... conllevará en la lucha contra los delitos que se cometen en la ciudad? Jon Udakiola, director del cuerpo, y Nora Díaz Azuabarrena, oficial de Investigación, desgranan algunos casos concretos en los que este acceso al historial penal de los detenidos puede resultar «muy beneficioso».

«Imaginemos que se detiene a una persona acusada de robar un móvil de 300 euros, que es un delito de hurto leve porque no alcanza los 400 euros. Pero al acceder al Siraj, comprobamos que esa persona está condenada en firme por tres hurtos similares cometidos con anterioridad. En 2022 hubo una reforma del Código Penal que provoca que un delito leve pueda pasar a ser 'menos grave', lo que nos permitiría aplicar la figura de la multirreincidencia a modo de agravante», explica Díaz Azuabarrena. «Y lo más importante de todo es que puedo proponer al juez que se celebren unas diligencias urgentes, para que ese mismo día pueda haber un juicio y una condena e incluso la Fiscalía pueda plantear la prisión provisional por reincidencia».

Es decir, se abre la puerta a que se celebren juicios rápidos con diligencias urgentes. «Los juzgados están colapsados con juicios rápidos, pero la mayoría son por delitos leves que casi nunca acarrean pena de prisión. Al detenido le pasan una vistilla, le condenan a una pena menor y a la calle». Sin embargo, la oficial de Investigación valora que ahora se abrirá la vía a «juicios rápidos con diligencias urgentes en las que se podría aplicar la agravante de la multirreincidencia». «Si con el acceso previo de la Guardia Municipal al Siraj se constata que existen al menos tres condenas previas, puedo subir un escalón y pedirle al juez que celebre el juicio rápido pero las diligencias urgentes, como delito 'menos grave', de los que pueden acabar en prisión provisional».

Además, de esta forma se reduciría el riesgo de que el acusado no se presente en el juicio, como hoy ocurre en muchas ocasiones. «En los juicios de delitos menos graves es obligatorio que el delincuente se persone en el juicio, por lo que nosotros nos encargamos de llevarle detenido».

¿Todo ello contribuirá a reducir el problema de la multirreincidencia? Jon Udakiola lo tiene claro: «Sí, sí. Ante el colapso de determinados juzgados, nosotros le damos el atestado en condiciones para que realicen unas diligencias urgentes y que de ahí pueda salir una solicitud por parte de Fiscalía de prisión provisional, por ejemplo».

Violencia de género

En la actualidad, once agentes de la Guardia Municipal ya tienen acceso al registro central de violencia de género. Díaz Azuabarrena indica que «para nosotros es muy importante, por ejemplo, para confirmar las órdenes de protección hacia una víctima lo que nos permite protegerla con más garantías».