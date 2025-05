Zape, hijo de Frank Cuesta, rompe su silencio: «No lo aguanto más, y mis hermanos tampoco»

L. G. Miércoles, 14 de mayo 2025, 08:25 Comenta Compartir

En plena tormenta mediática por las sorprendentes declaraciones de Frank Cuesta, quien recientemente admitió haber mentido durante años sobre aspectos clave de su vida y trayectoria profesional, su hijo Zape ha alzado la voz con un contundente mensaje en defensa de su padre.

El joven, visiblemente afectado por la oleada de críticas que ha sacudido a su familia, ha publicado un comunicado a través de sus redes sociales en el que niega tajantemente las afirmaciones que su padre hizo en un vídeo de más de seis minutos, donde confesaba no ser veterinario, no haber rescatado animales y, sobre todo, no haber padecido cáncer.

«Llevamos dos meses siendo acosados. Me da muchísima pena tener que escuchar a mi padre, forzado a leer un guion, diciendo que nunca tuvo cáncer, cuando yo mismo lo vi perder el pelo a mechones durante sus tratamientos», escribió Zape, asegurando que lo que se está viviendo en su entorno más cercano es insostenible.

Zape también ha arremetido contra quienes, según él, están presionando a su padre para distorsionar la verdad. En su mensaje, señala directamente a Chi, excolaborador y viejo amigo de Frank Cuesta, como uno de los responsables del acoso que estaría sufriendo la familia, junto con otras personas del entorno profesional del conocido divulgador. «Yo no lo aguanto más, y mis hermanos tampoco. No puedo seguir despertándome por las mañanas con esta angustia», ha confesado el joven, en una intervención cargada de impotencia y dolor.

No es la primera vez que Zape se posiciona públicamente en defensa de Frank Cuesta. Ya en febrero, tras la detención del conocido activista en Tailandia por presunta posesión ilegal de fauna silvestre en su Santuario Libertad, el joven reaccionó compartiendo dos imágenes en su cuenta de Instagram. En una se veía a su padre con una nutria incautada; en la otra, al mismo animal dentro de una jaula bajo custodia de las autoridades. «Aquí en las manos de un 'traficante de animales'. Aquí en las manos del 'departamento de parques nacionales y vida silvestre'», ironizó entonces.

Las palabras de Zape llegan horas días después de que Frank Cuesta publicara el vídeo que ha desencadenado esta nueva crisis. En él, el protagonista de programas como Frank de la Jungla y Wild Frank asegura haber actuado bajo los efectos de un «grave problema de mitomanía y ego». «No tengo cáncer. Llevo años tratándome de una mielodisplasia, pero no tengo cáncer», declara, para después añadir que todos los animales del santuario han sido comprados y que nunca ha realizado rescates reales. «Ha sido un personaje que se me ha ido de las manos», confiesa.