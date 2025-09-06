Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Efe

«Trabajar con Armani era tan difícil como fantástico»

Miles de personas hacen cola durante horas para dar un último saludo al rey de la moda italiana en su capilla ardiente en Milán

Darío Menor

Darío Menor

Milán

Sábado, 6 de septiembre 2025, 13:37

Desde las 7 de la mañana, dos horas antes de la apertura, se han formado largas colas para acceder a la capilla ardiente de Giorgio ... Armani en Milán, fallecido el pasado jueves a los 91 años de edad. El féretro, de madera clara, está colocado en el centro de la gran sala del teatro Armani, rodeado de farolillos y acompañado de una foto del diseñador y de la cita con la que quería que se le recordara, en la que afirma que esperaba haber dejado un legado por medio del «compromiso, el respeto y la atención hacia las personas y la realidad», pues es ahí donde «todo comienza». Entre los primeros en dar un último saludo al considerado como rey de la moda italiana ha estado el alcalde de Milán, Beppe Sala, quien ha propuesto a los familiares que sus restos mortales sean trasladados al Famedio, el panteón de los milaneses ilustres. La capilla ardiente, por la que también han pasado la estilista Donatella Versace, histórica rival de Armani, y John Elkann, presidente del coloso automovilístico Stellantis, permanecerá abierta hasta las 18:00 horas de este sábado y el domingo con el mismo horario, mientras que el funeral se celebrará de manera privada el lunes, una jornada que ha sido declarada de luto ciudadano en la capital lombarda.

