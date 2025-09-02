La top model japonesa que visita San Sebastián: «Arigato, eskerrik asko» La reconocida modelo asiática ha disfrutado de una comida en Rekondo

La reconocida modelo japonesa Hikari Mori, icono internacional de la moda, ha sorprendido a sus seguidores al dejarse ver en San Sebastián, donde disfrutó de una experiencia gastronómica en el prestigioso restaurante Rekondo.

El propio establecimiento lo ha compartido en sus redes sociales, acompañando la publicación con un agradecimiento muy especial y con sabor japonés: «Arigato, eskerrik asko», como guiño a la diversidad cultural que se vivió en esta visita.

Hikari Mori, conocida por su elegancia y por ser una de las figuras más influyentes del panorama fashion en Asia, se suma así a la lista de personalidades que eligen San Sebastián como destino y aprovechan su estancia para visitar restaurantes icónicos como Rekondo.