Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La top model japonesa que visita San Sebastián: «Arigato, eskerrik asko»

La reconocida modelo asiática ha disfrutado de una comida en Rekondo

L. G.

Martes, 2 de septiembre 2025, 10:39

La reconocida modelo japonesa Hikari Mori, icono internacional de la moda, ha sorprendido a sus seguidores al dejarse ver en San Sebastián, donde disfrutó de una experiencia gastronómica en el prestigioso restaurante Rekondo.

El propio establecimiento lo ha compartido en sus redes sociales, acompañando la publicación con un agradecimiento muy especial y con sabor japonés: «Arigato, eskerrik asko», como guiño a la diversidad cultural que se vivió en esta visita.

Hikari Mori, conocida por su elegancia y por ser una de las figuras más influyentes del panorama fashion en Asia, se suma así a la lista de personalidades que eligen San Sebastián como destino y aprovechan su estancia para visitar restaurantes icónicos como Rekondo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Brais cuenta con una importante oferta de Arabia
  2. 2 El Sadar, nueva casa de Becker
  3. 3 El soltero de First Dates que buscaba una chica española y rechaza salir con una vasca de Argentina: «Quería probar, porque en el pasado...»
  4. 4

    Euskadi abre el plazo para que 9.000 dueños de VPO compren el derecho a no tener que devolver su piso
  5. 5

    Los universitarios vascos cobran de media 1.828 euros y los de la FP, 1.426
  6. 6 La emotiva carta de Álex García a Verónica Echegui tras su fallecimiento: «Mis ojos han llorado mucho»
  7. 7 «El bus 28 tenía que haber sido hoy gratis como compensación»
  8. 8

    El club de remo Illunbe se enfrenta a su «inevitable» disolución a finales de mes
  9. 9

    Al culebrón Sadiq le queda un último capítulo
  10. 10 Yangel Herrera ya es txuri-urdin: estas son las claves y cifras de su fichaje

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La top model japonesa que visita San Sebastián: «Arigato, eskerrik asko»

La top model japonesa que visita San Sebastián: «Arigato, eskerrik asko»