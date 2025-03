Terelu Campos habla del suicidio de su padre: «Con 18 años recibí el palo de mi vida»

L. G. Lunes, 24 de marzo 2025, 10:12 Comenta Compartir

La despedida de Terelu Campos en Supervivientes no pudo ser más emotiva. La colaboradora cruzó el Puente de las Emociones, un recorrido cargado de recuerdos y sentimientos, antes de abandonar definitivamente Honduras tras tomar una decisión firme. «Estoy un poquito mareada», confesaba al inicio de su travesía, dando paso a un viaje emocional sin precedentes.

Uno de los primeros temas que abordó Terelu fue su adolescencia. Recordó la valentía de su madre, quien se trasladó a Madrid, dejando a sus hijas solas en Málaga. «Carmen y yo nos quedamos solas y cuando ella se iba, le veía la cara de pena. Pero hizo bien», compartía.

Sin embargo, el episodio más doloroso de su vida llegó en el verano de 1984, cuando su padre, director de Radio Nacional en Marbella, decidió quitarse la vida. «Con 18 años recibí el palo de mi vida. Vivir con eso no es fácil. Aprendes, como tantas personas que lo han vivido», relató entre lágrimas. Terelu recordó la fortaleza de su madre tras aquel trágico suceso y defendió su memoria: «Mi madre solo dio felicidad a su familia y a sus hijas».

Años después, logró perdonar, pero no olvidar: «Tuvieron que pasar 25 años hasta que le perdoné. Le he perdonado, pero no puedo olvidar todo. Lo siento». El siguiente escalón fue el éxito. Terelu confesó haber heredado la puntualidad y el rigor de su padre en el ámbito profesional. «Me he criado en la radio y luego entré en televisión, donde tuve la oportunidad de estar con los más grandes. Me siento una privilegiada». No obstante, aseguró que el éxito carece de sentido sin personas con quien compartirlo.

Al hablar de amor, la colaboradora mostró gratitud: «Lo he compartido con mi familia, mi hija, el padre de mi hija... No me siento fracasada en el amor. He amado y amo». Para ella, el amor no solo se mide en relaciones de pareja, sino en el cariño de quienes la rodean.

También abordó su lucha contra la enfermedad. «La segunda vez que enfermé, me devastó. Ahí sentí mi debilidad por primera vez», confesó, revelando que en su primer cáncer no mostró vulnerabilidad. Fue un momento de sinceridad y reflexión sobre la resiliencia y el impacto de la enfermedad en su vida.

Terelu y las bonitas palabras a su hija Alejandra

Terelu también dedicó unas palabras a su hija, Alejandra, y su reciente maternidad: «Se le ha hecho mucho daño por quedarse embarazada tan pronto. Pero tiene una mentalidad fuerte. Estoy encantada con mi nieto, al que me como». Con emoción, describió la experiencia de ser abuela como indescriptible: «Carlo es muy cariñoso conmigo y creo que hacen una estupenda pareja».

La presentadora Laura Madrueño, visiblemente conmovida, le dedicó unas palabras de reconocimiento por su paso por Supervivientes: «Te has superado. Has estado con tus compañeros, has dormido en la arena y has pasado hambre. Una de las cosas que más has intentado superar es el miedo al mar». Como gesto final, le hizo un regalo especial: un kit de natación.

Finalmente, llegó el momento de la despedida. En una gala llena de incertidumbre, Sandra Barneda le dio la opción de continuar, pero Terelu fue clara: «He cumplido mi tiempo. Estoy segura. 18 días han sido suficientes para mi cuerpo, no para mi mente».