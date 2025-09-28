Selena Gómez y Benny Blanco se dan el sí quiero en una romántica boda en California La artista ha publicado las primeras imágenes de su enlace, que se ha producido nueve meses después de su compromiso

Joaquina Dueñas Domingo, 28 de septiembre 2025, 14:13

Unos 170 invitados, entre los que había numerosas estrellas del cine y de la música, se han dado cita en un lugar secreto de Santa Bárbara para ser testigos de la celebración del amor de Selena Gómez y Benny Blanco. La cantante y el productor musical se han dado el 'sí, quiero' rodeados de fuertes medidas de seguridad este sábado 27 de septiembre. Ha sido la propia Selena quien ha compartido las primeras fotografías del romántico enlace.

La ceremonia ha tenido lugar en vivero Sea Crest Nursery hasta donde los invitados se han trasladado en autobuses desde el hotel El Encanto, sin saber su destino ya que los novios han querido guardar en secreto los últimos detalles del evento para proteger sus ilustres amigos entre los que se contaban Taylor Swift, Paul Rudd, Paris Hilton, Martin Short, Steve Martin, David Henrie, Ashley Park o Ed Sheeran.

La novia ha lucido un diseño de Ralph Lauren en satén drapeado, con escote halter y terminado en uve en la espalda, falda caída fluida y cola. Un modelo sencillo y elegante al más puro estilo de las estrellas de la época dorada de Hollywood. Pendientes de diamantes y un ramo de lirios del valle completaron el atuendo nupcial. Por su parte, el novio optó por un esmoquin negro clásico, también de Ralph Lauren, una muestra más de la complicidad de la pareja que anunció su compromiso hace nueve meses y que comenzó su historia de amor hace dos años.

Selena ya anunció en el 'Drew Barrymore Show' que Marty Short sería el encargado de dar el discurso y que «Steve (Martin) probablemente sacará su banjo». La artista también confesó que Pinterest había sido su primer organizador de boda improvisado hasta que decidió que se haría cargo una de las organizadoras más conocidas de Hollywood, Mindy Weiss. «Estoy muy emocionada y me siento muy afortunada», dijo en su día.

Las imágenes de la sesión de fotos posterior a la ceremonia publicadas por la estrella estadounidense reflejan el romanticismo que ha envuelto en enlace. «El para siempre comienza ahora…», ha escrito en su publicación, a lo que su reciente marido ha comentado: «Oye, espera… esa es mi esposa». En las instantáneas, Selena y Benny aparecen radiantes y naturales viviendo uno de los días más emotivos de su vida.

La boda ha llegado después de que el pasado agosto, Selena viajara a Cabo San Lucas para su despedida de soltera mientras Benny Blanco hizo lo propio en un spa de Las Vegas.

La pareja se conoció en los estudios de grabación cuando Benny produjo varios d ellos temas de Selena en 2015, pero no fue hasta 2023, cuando lazaron juntos el álbum 'I Said Love Your First… And You Said it Back'. Comenzó ahí un romance que la pareja ha vivido intensamente hasta culminarlo con el sí quiero este fin de semana.