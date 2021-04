Rocío Flores, sobre el documental de su madre: «Quiero que se emita completo, sin censuras» La hija de Rocío Carrasco vuelve a emocionarse y pide a su madre que retome el contacto con su hijo David: «El equipo médico que la lleva la recomienda que no hable conmigo, pero (..) ¿mi hermano David también está metido en mi pack?» GORKA SECO Miércoles, 28 abril 2021, 19:57

La serie-documental 'Contar la verdad para seguir viva' de Rocío Carrasco está dando mucho de qué hablar en las últimas semanas. Hace ya días que se esperaba la aparición de Rocío Flores para explicar y defender su versión en relación a las declaraciones de su madre, Rocío Carrasco, en las que declaró que su hija le había dado una paliza. «Ella dejó de pegarme cuando perdí la conciencia y luego me denunció», comentó la hija de Rocío Jurado cuando acudió al plató de Telecinco. Además, comentó que la paliza que le propinó era «un episodio que es la obra maestra de su padre».

Ante estas declaraciones, Rocío Flores ha mantenido este miércoles que la versión que cuenta su madre es falsa, y que las declaraciones que aparecen en el documental es «su verdad». De hecho, ante la petición que ha hecho Rocío Carrasco de eliminar 11 minutos del próximo capítulo para, según admite, «proteger a su hija», Rocío Flores no tiene «miedo a nada» y ha solicitado que «se emita el episodio completo sin censuras». «Se ha dicho que se eliminan 11 minutos del episodio que me dedica para protegerme, cuando tú quieres proteger a tu hija no haces un episodio hablando de ella, lo pongo en duda«, se sinceraba la joven con los ojos llorosos.

Rocío Flores se emociona cada vez que habla de su hermano David. El pequeño padece de una discapacidad y su hermana mayor siempre le ha protegido en televisión. «El equipo médico que la lleva la recomienda que no hable conmigo, pero sí le recomienda que hable con cuatro millones de espectadores... y ahora lanzo una pregunta: ¿mi hermano David también está metido en mi pack?«, se preguntaba Rocío.

El discurso fue demoledor. Sin fisuras. Con un tono claro, mirando fijamente a la cámara afirmó no tener «miedo» ante lo que escuche de su madre esta noche. Y es que Rocío mira ya más por su hermano David: «Ni una llamada en 7 años, ni por un cumpleaños ni preocuparse por su estado de salud, me parece cuestionable», confesó sobre la relación entre su madre y su hermao.

A pesar de todo, Rocío Flores no tira la toalla. La joven insiste en querer hablar con su madre. Esta petición no es nueva. Ya la pronunció el pasado 16 de abril en el programa de Ana Rosa Quintana: «Habla con tus hijos. Vamos a aclarar las cosas. No puedo más». Este miércoles ha mantenido la petición dirigida a su madre: «El llamamiento que hice para hablar contigo lo sigo manteniendo», ha comentado.