Cuando Paco Porras ganó la Concha de Plata en San Sebastián: «Fui nombrado mejor mentalista»

El reciente éxito de la serie 'Superestar' en Netflix ha devuelto a Paco Porras a la actualidad. En esta producción creada y dirigida por Nacho Vigalondo, el mediático 'vidente de las hortalizas' es interpretado con brillantez por Carlos Areces. La ficción retrata la vida de algunas de las figuras más excéntricas y singulares de la televisión de los 90 y principios del siglo XXI. Sin embargo, entre el colorido, los focos y la sátira, pasa casi inadvertida una anécdota realmente insólita: en 1972, Paco Porras se alzó con la Concha de Plata en un festival de cine celebrado en San Sebastián.

Pero no se trataba del Zinemaldia, ni recibió galardón alguno por aparecer en una película. Fue en el Festival Mágico de San Sebastián, y el premio le llegó con solo 13 años por una ponencia sobre historia del cine con enfoque astrológico. La gala tuvo lugar el 30 de abril en la discoteca La Perla, durante la que el entonces alcalde de la ciudad, Felipe de Ugarte, y otras autoridades entregaron la distinción al joven Paco -así como a un entonces desconocido Juan Tamariz, de 29 años-.

«Todavía no me lo creo», confiesa Paco Porras en exclusiva a El Diario Vasco desde su casa en el desierto de Tabernas, rodeado de cactus, lagartijas y una orografía que -según él- «quita el sentido». El recuerdo de aquel día, cuando fue nombrado «mejor mentalista» en San Sebastián, le asalta como un sueño intermitente: «Fue algo precioso, maravilloso. Yo hablaba de cine y astrología ya con trece años. Fui un sabio precoz», rememora con una mezcla de orgullo y ternura. «Fue un honor. Todo era verdad. Todo era mágico».

Francisco de Asís Porras de Ureña (65 años) reconoce que «le abruma hablar de premios», pero a esa concha donostiarra le guarda un «cariño especial». Apenas ha mencionado distinciones en su vida pública, pero conserva ese trofeo invisible con mimo: «No sé por qué no lo cuento más... Quizá porque me da vergüenza. Pero ese sí fue de verdad. No era una hortaliza en televisión ni una performance. Me lo dieron porque lo que conté tenía alma», explica. Como si aún llevara dentro al niño que miraba al público con una corbata demasiado grande y unas ideas demasiado brillantes para su edad. «Lo más importante para mí siempre ha sido el calor de la gente. La crítica nunca me ha importado demasiado, pero el premio del público es el que llevo en el alma».

Resurgir mediático de Paco Porras

Diplomado en Mentalismo, Porras desarrolló una carrera insólita. Prestó su voz al monstruo Zampagalletas en 'Barrio Sésamo', fue pionero del veganismo en televisión, y recibió reconocimientos en Reino Unido, Francia, China o Rumanía. Uno de sus momentos más surrealistas lo vivió en Channel 4, cuando el diseñador Jean Paul Gaultier, confeso admirador suyo, le entregó un premio disfrazado de zanahoria: «Diseñó él mismo el galardón y me lo dio así vestido. Aquello fue antológico. Yo no sabía ni que me seguía», recuerda entre risas.

El mediático astrólogo y precursor del veganismo no solo ha vivido una trayectoria única y reconocida, también enfrenta hoy su vida con una mezcla de humor, valentía y gratitud. Desde su refugio en el desierto de Tabernas, rodeado de cactus y lagartijas, reflexiona: «El mejor premio que tengo es estar vivo después del cáncer y de los tres infartos que me han colocado cinco 'stents'. El día que uno estalle, me haré un sofá con él, de tantos que tengo ya puestos», bromea.

Dice estar atónito con su reciente vorágine profesional: «No me lo creo todo lo que me está pasando. He revivido, cada vez me salen más cosas, tengo una agenda... Ahora mismo me pillas rodando. Tengo pendiente alguna aparición televisiva, programas... hace poco estuve en el podcast de ZonaGemelos... ¡esto es un no parar!».

Admiración al País Vasco

Su conexión con el País Vasco, en cambio, tiene un tinte más íntimo y afectivo. «Tengo un recuerdo muy bonito. Todo lo que suena a vasco me fascina: la mitología, el pueblo, el paisaje, la hospitalidad, la cultura, el sentido de independencia -que no de independentismo-. Vosotros estáis muy por encima de todo eso, y eso me conmueve», afirma rotundo.

A sus 65 años, Porras reflexiona sobre su futuro repleto de vitalidad, pero manteniendo siempre su mirada nostálgica: «Soy un crío. Llevo un niño dentro que nunca se ha ido. La vida es buscar y encontrar. Y siempre hay algo. Incluso a uno mismo. Gracias a quien busca, porque así se encuentra».

En un tiempo que lo había reducido al 'meme' o a la televisión 'friki', Paco Porras regresa como personaje de carne y hueso: único, excéntrico y lúcido. Un hombre que, entre anécdotas, galardones y batallas personales, demuestra que la magia, la autenticidad y el humor siguen siendo una forma de resistencia.

