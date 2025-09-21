Pablo López y Laura Rubio, segunda boda por todo lo alto en la sierra gaditana: «Es simplemente amor»

Joaquina Dueñas Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:43 Comenta Compartir

La finca La Casería de Tomillos, en el municipio gaditano de Alcalá del Valle, ha sido el escenario elegido por Pablo López y Laura Rubio para darse el 'sí, quiero' por segunda vez en apenas unos meses. Una ceremonia civil de la que han sido testigos los casi 300 invitados que les han acompañado en esta ocasión, mucho más multitudinaria que su primera boda secreta, celebrada el pasado julio en la Basílica de Jesús de Medinaceli, en Madrid. Una cita discreta en la que amigos y familiares ha dejado sus móviles a un lado para disfrutar plenamente del evento, lo que no ha impedido que hayamos podido ver a los emocionados novios, que se acercaron a saludar y a brindar con los medios de comunicación allí congregados.

«Bien, genial, superfelices, agradecidos por todo, sabéis cómo somos, es natural, es sencillo, es simplemente amor», subrayaba Pablo López con una amplia sonrisa mientras invitaba su esposa a acompañarlo. «Familia, amigos, libertad y amor», reiteraba, al tiempo que hacía hincapié en que estar rodeados de sus seres queridos era lo más importante para ellos: «El momento más emotivo es estar con todos los nuestros, con todos los amigos que han venido con los que hacía tiempo que no veíamos con los que vemos todos los días. Somos muy familiares ya lo sabéis», expresaba el cantante malagueño.

En ese momento conocíamos también el secreto mejor guardado de la boda, el vestido de novia de Laura Rubio, un original diseño de aires románticos a la vez que moderno. Un dos piezas formado por un corpiño de encaje, con flores, hojas bordadas y transparencias, de escote corazón y tirante caído combinado con una falda fluida de corte sirena con una pequeña cola. Con el cabello suelto, completaba el conjunto una corona de flores blancas de la que salía un vaporoso velo. Por su parte, el novio lucía un chaqué oscuro.

Pablo López y Laura Rubio se conocieron en 2017, cuando ella participó como concursante en el programa 'La Voz' en el que él era uno de los coaches junto a Juanes, Manuel Carrasco y Malú. En la audición a ciegas, la joven artista, también oriunda de Málaga, cantó 'You are so beautiful', de Joe Cocker y su interpretación le valió que los cuatro coaches giraran su sillón. Pablo fue el último, pero logró que ella se decantara por su equipo. Comenzaba entonces una historia a la que han puesto el broche de oro este fin de semana en Alcalá del Valle.

Al finalizar el concurso, continuaron en contacto, pero fieles a su profunda discreción, sus apariciones públicas han sido muy escasas y en su mayoría han tenido que ver con su actividad profesional. Fue a principios de 2021 cuando se publicaron las primeras fotografías de la pareja en Sevilla y hubo que esperar dos años más para que se dejaran ver juntos en un partido del Real Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu. De su enlace religioso el pasado mes de julio, no ha trascendido ninguna imagen, de ahí que el brindis con la prensa el día de su boda haya sido tan celebrado tanto por los medios como por sus admiradores.