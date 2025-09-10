Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Nieves Álvarez. Reuters

Nieves Álvarez anuncia su boda: «Estoy que no me lo creo»

La 'top model' pasará por el altar con el empresario libanés Bill Saad el año que viene

María Moreno

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:24

Nieves Álvarez se casa. La 'top' ha anunciado que dará el «sí, quiero» al empresario libanés Bill Saad tras ccasi cuatro años de relación. La modelo tiene previsto pasar por el altar el año que viene aunque confiesa en una exclusiva a ¡Hola! que aún no tienen nada preparado. «Solo sabemos que será en 2026. Y que será el día más feliz».

«Cómo merece la pena todo en la vida, cómo merece la pena esperar las cosas buenas… Con Bill todo merece la pena. Estoy que no me lo creo», cuenta emocionada sobre su futuro marido, que le pidió matrimonio el pasado 18 de julio en Líbano, donde asistieron como invitados a la boda del hijo del diseñador Elie Saab. .

Nieves Álvarez y Bill Saad se conocieron en septiembre de 2021 y en diciembre comenzaron su relación sentimental y, asegura Nieves, nunca habían hablado de casarse, por lo que la petición de matrimonio fue algo totalmente inesperado.

