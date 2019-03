Acción 2019 del Clúster de la Moda Un momento del desfile de moda celebrado en el Palacio de Miramar. / LUIS MICHELENA Gente de la ciudad Organizó un desfile en el Palacio de Miramar, en el Congreso del Cambio Climático JOTI DÍAZ Martes, 5 marzo 2019, 08:31

El Plan de Acción 2019 del Clúster Donostia Moda ya está en marcha. Tras tres años y medio se ha convertido en la marca tractora del Ayuntamiento de San Sebastián, a través de la cual se desarrollan los principales proyectos en materia 'moda'.

La ampliación de la cadena de valor a través de un espacio para la confección y el diseño, la colaboración con distribuidores de moda y asociaciones de comerciantes; una más que posible formación superior especializada, la promoción continua al exterior de la marca San Sebastián Moda a través de misiones empresariales y becas internaciones; ayudas al emprendimiento, el refuerzo del binomio industria-comercio, pasarelas de primer nivel estatal, colaboración y sinergias público-privadas; o la industria, la cultura y el turismo como los grandes ejes de la moda de la ciudad impulsando ferias internacionales o Festivales de Cine y Moda son algunos de los objetivos estratégicos presentados por Laura Chamorro, responsable del Clúster Donostia Moda, y Euken Sese, gerente de Fomento de San Sebastián, ante medio centenar de asistentes en el edificio Talent House.

Entre los presentes no faltaron Ernesto Gasco, concejal de Impulso Económico de San Sebastián; Mikel Mendarte, director de Kutxa Kultur, junto a Jaione Santos y Naiara Palacios; Maite Balmaseda, directora de Federación Mercantil de Gipuzkoa; Aitziber Alkorta en representación de Adegi; Iñigo García Villanueva, gerente de San Sebastián Shops; Mónica Pedreira, directora de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa; Nuria Vegas, gerente del Centro Comercial Garbera; Sandra González, de AEG Ikastetxea o Nerea Aranburu, gerente del Mercado San Martín, junto a Miren Celaya.

El desarrollo e impulso de la moda local nupcial a través de la línea estratégica 'Destination Wedding' en colaboración con San Sebastián Turismo, la ampliación de las diez rutas 'made in San Sebastián', la reedición del Catálogo 'SS Fashion Guide 2020', un espacio permanente gratuito de diseñadores locales para la exposición y la venta durante los meses de mayo y octubre o eventos de dinamización del comercio de moda local en el Mercado San Martín en colaboración con San Sebastián Shops son algunos de los proyectos de ciudad más destacados del plan. También, la inauguración oficial de los 8 espacios 'made in San Sebastián' en los hoteles 4 y 5 estrellas de la ciudad en colaboración con Adegi, el desarrollo e impulso de un nuevo espacio de confección en colaboración con Alfa Costura, la colaboración con el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, el impulso a la formación en el Museo Balenciaga o a GdM San Sebastián Moda Festival como la gran pasarela de Euskadi y sur de Francia.

Entre los diseñadores y directores creativos de firmas locales no faltaron Gonzalo Lapazaran de Joyería Munoa; Gerardo González de Box San Sebastián; Edurne Insa de Pertegaz; Unai Hernández de Lasai; Davinia Pérez de Davidi Du; Adriana Uribesalgo de Ekomodo; Fanny Alonso, Amagoia Etxeberria, Uxoa Beltrillo de Bask Brand; Pilar Jiménez de Muchas Telas; Elma Francés de Manuela va de fiesta; la consultora Ana Balda o Vanessa Lasaga, de Destination Wedding Planner.

A la presentación del Plan de Acción del Clúster Donostia Moda también asistió el diputado de Medioambiente, José Ignacio Asensio, que presentó el plan estratégico para 2019 de 'GK Green Fashion', creado por su departamento en febrero del 2017 e integrado dentro del Clúster Donostia-San Sebastián Moda. La principal novedad de dicho plan ha sido la jornada y el desfile de moda sostenible 'Slow Fashion: The positive change for planet and people', celebrado este pasado fin de semana en el Palacio de Miramar dentro de la Semana de Cambio Climático de Euskadi, Asteklima. Entre los diseñadores participantes destacaron Oihane Pardo de Amarenak, Tytti Thusberg, Mikel Feijo, Erika Gómez de Twin and Chic, Laura Strambi, Susana Álvarez, Dvotio o Mónica Lavandera de la firma Lavandera.

En el desfile ,ambientado en la primavera, presentado por mi compañera Laura Chamorro, no faltaron Iñaki Arriola, consejero de Medio Ambiente del Gobierno Vasco; Isabel Muela, viceconsejera de Comercio y Turismo; el diputado José Ignacio Asensio; Josean Rodríguez, coordinador del foro de emprendedores de Adegi o Asun Domínguez, directora de la Escuela Asun Domínguez.