La experiencia inolvidable que ha vivido Miguel Ángel Silvestre en su escapada a Gipuzkoa: «Escuchar al Orfeón Donostiarra ha sido conmovedor» El actor, recién llegado de Venecia, apoyó a la fundación de ayuda a niños con la enfermedad CTNNB1 y asistió al Réquiem de Verdi

A. C. San Sebastián Lunes, 15 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El concierto solidario que la fundación Renhacer celebró el sábado en el santuario de Arantzazu en Oñati contó con un invitado muy especial. Recién llegado del Festival de Venecia, el actor Miguel Angel Silvestre dio su apoyo a la iniciativa y disfrutó del Réquiem de Verdi que interpretaron el Orfeón Donostiarra y la Orquesta Sinfónica de Bilbao, bajo la batuta del director Ramón Tebar.

El intérprete mostró en sus redes varias imágenes en las que da las gracias a la Fundación Columbus, en cuya fundación participó el presidente de Viralgen Javier García Cogorro, que impulsa estos conciertos solidarios y «a todos los que habéis puesto vuestro granito de arena para que la vida de muchos niños que padecen la enfermedad CTNNB1 tengan una oportunidad para un futuro mejor». La fundación pretende visibilizar esta enfermedad rara «todavía poco conocida» y conseguir fondos para impulsar tratamientos innovadores que permitan «mejorar la calidad de vida» de los menores afectados.

En una publicación en su cuenta de Instagram, Miguel Ángel Silvestre compartió su visita a Arantzazu, y en una foto en el exterior del templo con varios miembros del Orfeón Donostiarra expresa que «ha sido conmovedor escuchar al Orfeón Donostiarra. Una experiencia inolvidable. Gracias por vuestro apoyo a la Fundación Columbus».

Silvestre ha aprovechado además su paso por Euskadi para acercarse al Guggenheim, tal y como revela en algunas imágenes en sus redes, en las que aparece junto al museo.

El festival Renhacer La agrupación interpretará el Requiem de Verdi junto a la Orquesta Sinfónica de Bilbao y los solistas Miren Urbieta-Vega, María José Montiel, Jonathan Tetelman y George Andguladze impulsar ensayos clínicos y facilitar terapias génicas dirigidas a niños que padecen enfermedades ultra-raras.

El Orfeón Donostiarra y la Orquesta Sinfónica de Bilbao, bajo la batuta de Ramón Tebar, ofrecieron ayer en el Santuario de Arantzazu un emotivo concierto solidario con el Réquiem de Verdi. La cita, impulsada por la Fundación Columbus, congregó a un público numeroso que disfrutó de una velada musical de primer nivel, en la que la cultura se convirtió en motor de apoyo y esperanza. La recaudación se destinará a impulsar tratamientos innovadores para menores afectados por la enfermedad rara CTNNB1, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y dar mayor visibilidad a una patología todavía poco conocida.