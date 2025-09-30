Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El príncipe Andrés y Carlos III. R.C.

Las memorias del príncipe Andrés mantienen en vilo a Carlos III

Los rumores sobre la publicación de un libro del hermano del monarca llegan después de que decidiera apartarlo de las celebraciones privadas

Joaquina Dueñas

Martes, 30 de septiembre 2025, 14:59

La tensión vuelve a sacudir los muros del Palacio de Buckingham. Según la prensa británica, el príncipe Andrés podría estar preparando unas memorias «devastadoras», un relato personal que amenaza con superar en impacto al libro del príncipe Harry. El solo rumor de este proyecto mantiene en vilo a Carlos III y a sus asesores, temerosos de nuevas revelaciones sobre la vida privada de los Windsor y de los años más controvertidos del duque de York.

El hijo de Isabel II, apartado de la vida pública por su amistad con Jeffrey Epstein y la demanda por abusos sexuales que se resolvió fuera de los tribunales, habría encontrado con este libro una vía para contar su versión. Sin embargo, en Palacio temen que en realidad sea un ajuste de cuentas con la familia. El experto en realeza británica, Richard Kay, ha advertido que el príncipe Andrés podría ser un personaje muy peligroso para la Corona y ha desvelado la preocupación en los círculos reales «por la posibilidad de que Andrés llegue al límite y comience a divulgar secretos reales».

Los rumores sobre las memorias del príncipe Andrés han llegado justo después de que el monarca tomara la tajante decisión de pedir a su hermano menor y a su exmujer, Sarah Ferguson, que se hagan «invisibles» no solo en los actos oficiales, sino también los familiares, eliminándolos de las celebraciones familiares de Navidad. Una determinación que ha adoptado después de que viera la luz un correo que la duquesa de York envió hace años a Epstein pidiéndole disculpas y ensalzando su amistad cuando ya había sido condenado por delitos sexuales.

