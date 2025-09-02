Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

María Pombo desata la polémica por su opinión sobre la lectura: «No sois mejores porque os guste leer»

La creadora de contenido aseguró que nunca ha sido fan de la lectura, aunque sí le interesa leer sobre temas concretos

L. G.

Martes, 2 de septiembre 2025, 12:19

María Pombo ha vuelto a ser tendencia en redes sociales tras publicar un vídeo en TikTok sobre la lectura y el hábito de leer. En él, la influencer responde a un comentario que desató el debate: alguien le dijo que su estantería sería mucho más bonita «estuviera llena de libros que se han leído».

La creadora de contenido, una de las más influyentes en España, decidió contestar con un mensaje que no ha dejado indiferente a nadie: «Creo que hay que empezar a superar que hay gente a la que no le gusta leer. No sois mejores porque os guste leer».

María Pombo, que está esperando su tercera hija junto a Pablo Castellano, aseguró que nunca ha sido fan de la lectura, aunque sí le interesa leer sobre temas concretos. También explicó que, aunque en su casa le inculcaron este hábito, nunca le apasionó, a diferencia de su hermana Marta, que «devora libros».

@mariapombo Respuesta a @ynmabp ♬ [Raw recording] Record playback noise 01 (3 minutes) - Icy Light

En el vídeo, mostró algunos ejemplares que tiene repartidos por su casa y dejó claro que no siente vergüenza por ello. Sin embargo, la polémica no tardó en llegar.

La reacción en redes fue inmediata. Decenas de usuarios cargaron contra la influencer: «Una persona con más de 3 millones de seguidores… Leer enriquece la mente y nos abre puertas tanto físicas como mentales», «Los incultos orgullosos de serlo son tremendos» o «Lamentable. Mejor se hubiera ahorrado el comentario», fueron algunos de los mensajes más repetidos.

@mariapombo Respuesta a @sofiesteban ♬ sonido original - Maria Pombo

Aun así, también hubo una oleada de apoyo. Muchos defendieron que «nadie es más culto por leer» y que María simplemente expresó una opinión personal.

Ante la avalancha de críticas, Pombo publicó un nuevo vídeo asegurando que la gente tiende a llevarlo todo a los extremos: «No es mi problema si algunos carecen de comprensión». Además, compartió algunos de sus libros favoritos y pidió recomendaciones literarias a sus seguidores.

