Lola Lolita se disculpa por su polémica participación en el vídeo de Nil Ojeda

Joaquina Dueñas Miércoles, 11 de junio 2025, 13:38 Comenta Compartir

A Lola Lolita el bolso de Dior que le ha regalado Nil Ojeda, valorado en 4.000 euros, le está saliendo caro. La influencer ha participado en uno de los vídeos del youtuber bajo el título '21 días entre millonarios'. Durante la grabación, le proponen comprar dos bolsos de Louis Vuitton de 2.000 euros, uno para ella y otro para Leto, después de que se hubiesen comprometido a regalarle uno de Dior de 4.000, para que ambas pudieran tener el suyo. «¿Me voy a quedar sin un bolso Dior por darle un bolso a Leto? No me hace ni puta gracia. ¡Soy materialista, no me importa!», contestaba airada. Una respuesta que no ha gustado nada a muchos de sus seguidores, que decidieron abandonar su cuenta.

A eso se sumaba su desdén a un empleado que le estaba atendiendo, lo que hizo descender más aún sus 14 millones de seguidores, que tildaban su comportamiento de «lamentable» y «clasista». Tal ha sido el revuelo que la joven ha tenido que salir a pedir disculpas. «Pido perdón de corazón si he podido ofender a alguien y espero que entendáis que todo está exagerado y que es contenido, os quiero», ha escrito en la descripción de su vídeo en TikTok. «Yo me llevo superbién con Nil, así que le dije que sí, que me apetecía colaborar. Y como soy un perfil totalmente diferente al que suele invitar, dije: 'Voy a intentar que sea diferente'. En mi cabeza me parecía algo muy divertido y sonaba genial, pero al final el resultado no ha tenido nada que ver con lo que yo me esperaba», ha explicado, argumentando que estaba interpretando un personaje que «no tiene nada que ver» con ella.

«Asumo completamente mi error. Después de todo este caos, espero haber aprendido a saber decir que no y a pedir disculpas, porque cuando las cosas se hacen mal, hay que reconocerlo y ya está», ha añadido, para terminar asegurando que devolverá el bolso de la discordia.

Temas

TikTok