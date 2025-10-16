Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Sánchez comparecerá en la comisión del 'caso Koldo' del Senado el 30 de octubre
Margaret Thatcher junto a su marido, Denis Thatcher AFP

Un libro sobre Margaret Thatcher desvela que habría tenido dos relaciones durante su matrimonio

'The Incidental Feminist' explora la vida íntima de la conocida como 'Dama de hierro', coincidiendo con el centenario de su nacimiento

Joaquina Dueñas

Jueves, 16 de octubre 2025, 11:38

Comenta

Margaret Thatcher, primera ministra de Reino Unido entre 1979 y 1990, estuvo casada durante 52 años con Denis Thatcher con quien tuvo dos hijos. Él fue «el hilo dorado que recorre mi vida», según lo definió en sus memorias la propia política. Sin embargo, un libro sobre la 'Dama de hierro' ha desvelado que habría tenido dos relaciones extramaritales a lo largo de su trayectoria. 'The Incidental Feminist', de Tina Gaudoin, afirma que la exdirigente británica tuvo un romance al inicio de su carrera como diputada conservadora y otro durante su gobierno.

La obra se ha publicado coincidiendo con el centenario del nacimiento de la exprimera ministra. Detalla también que el segundo idilio habría sido con Sir Humphrey Atkins, a su vez casado y con cuatro hijos, diputado por Spelthorne y secretario de Estado para Irlanda del Norte en el primer mandato de Thatcher, entre 1979 y 1981. El libro también refiere una supuesta «amistad extramatrimonial» entre la líder conservadora y Lord Bell, su jefe de relaciones públicas. Este último «le ponía la mano en la rodilla y hacía otras cosas», han declarado sus fuentes a Gaudoin.

La autora señala, por otro lado, la estrecha amistad que habría tenido Denis Thatcher con la modelo galesa Mandy Rice-Davies, quien estuv implicada en un escándalo político en los años 60, cuando la familia ya había dejado Downing Street.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El negocio de una localidad guipuzcoanaa que prefiere abrir durante el paro por Palestina: «Nos parece más efectivo»
  2. 2 La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero y sin Pablo Benegas: «Necesitábamos deciros que estamos aquí»
  3. 3

    Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
  4. 4

    Euskadi respalda a Palestina en calles y empresas
  5. 5 Euskadi busca miles de trabajadores para un sector en riesgo de jubilación masiva: «Estamos en una situación crítica»
  6. 6

    Así son los tres proyectos finalistas para la urbanización de la playa de vías de Easo
  7. 7 El exfutbolista que recomienda al FC Barcelona fichar a Mikel Oyarzabal: «Es el complemento modesto y funcional para Lamine Yamal»
  8. 8 Así suena la nueva canción de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero: «Soy la voz que te acompaña desde tu primer latido»
  9. 9 El deporte perfecto a partir de los 60, según revela un estudio de Harvard: «No basta con moverse»
  10. 10

    Cientos de personas cortan la entrada a San Sebastián con una sentada en favor de Palestina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un libro sobre Margaret Thatcher desvela que habría tenido dos relaciones durante su matrimonio

Un libro sobre Margaret Thatcher desvela que habría tenido dos relaciones durante su matrimonio