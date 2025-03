Leticia Sabater y su incidente con la Guardia Civil en Huesca mientras conducía su Mercedes

M. S. Lunes, 10 de marzo 2025, 11:28 | Actualizado 12:22h. Comenta Compartir

Leticia Sabater ha recibido una gran sorpresa este fin de semana y no ha sido precisamente en la presentación que tenía prevista en un pequeño pueblo en la provincia de Huesca, sino por un incidente que ha tenido en la carretera. Ya que la artista visitó este sábado La Fueva, un pequeño pueblo de la provincia de Huesca, donde fue escogida por sus vecinos como la Reina del Carnaval, aunque acabó haciendo su presentación una hora más tarde de lo previsto, debido a que tuvo un incidente con la Guardia Civil mientras conducía su Mercedes.

El incidente de Sabater tuvo lugar mientras conducía, precisamente para dirigirse a La Fueva, fue entonces cuando efectivos de la Guardia Civil le dieron el alto en un control rutinario. Según informa la misma Leticia en un comunicado, los agentes le pidieron la documentación y se llevó una gran sorpresa, ya que su carné estaba sin puntos debido a un cúmulo continuado de infracciones de tráfico, que derivó en que los agentes inmovilizaran el coche.

Debido a este incidente, la cantante quiso aclarar la situación a través de un comunicado, que emitió este domingo. «Para evitar especulaciones y malos entendidos, os comunico que en ningún momento me han quitado el carnet de conducir», aclaraba Leticia Sabater.

El comunicado de Leticia Sabater y varios errores ortográficos

El comunicado continuaba diciendo que el sábado «en un control rutinario, la Guardia Civil me pidió la documentación del vehículo y al revisarla me informó de que no tenía puntos. Yo no era conocedora de esta situación, ya que no me lo había notificado hasta la fecha y me dijeron muy amablemente que a partir de ese momento, habiéndomelo ya comunicado ellos, ya no podía conducir hasta hacer el curso y examen».

Además Leticia aclaraba que ya «he contratado un chofer privado y a final de este mes de marzo empiezo el curso de conducir con muchas ganas. Muchas gracias y un saludo a todos», finalizaba el comunicado Sabater.

Sin embargo, fueron muchos los usuarios que notaron la redacción un tanto curiosa en la red social: «7 líneas sin punto, espacios antes y después de coma, sin justificar, acaba la firma con una coma... es perfecta», escribió un usuario en X, que se ha vuelto viral y que cuenta con más de 5.000 me gusta.