Jota Peleteiro en su entrevista sobre Jessica Bueno: «Me obligaba a regalarle un coche a su padre» El ex futbolista del Eibar ha decidido hablar públicamente en una entrevista en el programa '¡De viernes!' sobre la disputa legal que mantiene con su ex pareja

M. S. Sábado, 29 de marzo 2025, 13:48

«He vivido un calvario», han sido las contundentes palabras de Jota Peleteiro, ex futbolista del Eibar, en una entrevista que ha dado en el programa '¡De viernes!'. El ex jugador de 33 años ha decidido hablar públicamente sobre la disputa legal que mantiene con su ex pareja, Jessica Bueno, tras dos años de guerra mediática.

«Han sido un par de años muy duros, nunca he querido entrar al juego porque creo que no es favorable para mis hijos, pero son tantas mentiras sobre mi persona... Ahora necesito sacar todo lo que llevo dentro, la gente necesita saber la otra parte de la balanza», expresaba sobre lo que le ha empujado a hablar públicamente después de años de silencio.

«Firmé un acuerdo de divorcio de 15.000 euros por presiones y amenazas«, asegura el ex futbolista, quien en la actualidad ha rehecho su vida al lado de Ajla, su mujer y madre de su hijo pequeño. Peleteiro detalla en su entrevista que estuvo afrontando los pagos durante meses pero pasados unos meses empezó a tener problemas de liquidez y quiso llegar a un «acuerdo razonable» con Jessica, algo que «nunca ocurrió».

«Yo me he encargado de todo lo que necesitaba su hijo mayor. Ahora todo le parece poco y no para de atacarme», Y es que, según su versión, la modelo le amenazaba con no volver a ver a su hijo mayor al que el gallego quiere «como un hijo más».

«Yo siempre me he ocupado de los viajes de Fran cuando tenía que ir a ver a su padre, me pedía ir en avión privado y le decía que no tenía mucho sentido gastarse ese dineral», contaba sobre el hijo en común de Jessica Bueno y Kiko Rivera, que tenía solo dos años cuando empezó la relación.

La respuesta de Jessica Bueno a Jota Peleteiro

Jota Peleteiro no ocultó en la entrevista que es «un hombre muy generoso», tanto que, según él, ha mantenido durante años a la familia de su ex mujer. «He sido el primero que le regalaba un coche a mi padre por su cumpleaños, y Jessica me obligaba a regalarle uno a su padre. He pagado sueldos a familia de Jessica durante años», desvelaba Peleteiro.

Otra de las cosas que Jessica le echa en cara a su ex marido es que ella siguió sus pasos alrededor del mundo dejando atrás su trabajo y sus propios sueños. Sin embargo, Jota asegura que él nunca le pidió que dejara de trabajar. «Es mentira. Cuando yo la conozco no está trabajando. Yo no le he dicho nunca que no podía trabajar», aseguraba. «No quiero que mi mujer esté en casa 24 horas, si quiere trabajar porque le hace feliz, que trabaje. El trabajo más duro en el mundo que hay es el de ser madre», justificaba.

Todas estas declaraciones han tenido lugar mientras Jessica Bueno escuchaba desde el plató del programa la versión del padre de sus hijos, una historia, según ella, infundada y repleta de mentiras. «Todo lo que ha dicho es mentira tras mentira, tergiversado, contándolo dentro de su realidad», exclamaba con dolor la modelo, que ha contado que en un intento de acuerdo, aceptó recibir la cuantía de 3.000 euros si él cumplía una serie de requisitos.

«Yo quería que me devolviera el dinero que yo me había gastado durante esos meses en los que él no pagó, la pensión de mis hijos y que me dejara mudarme a Sevilla», explicaba. Y harta de la situación, no dudó en llevar el caso a los tribunales.