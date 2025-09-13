Jorge Lorenzo denuncia una estafa de 200.000 euros debido a la noria que compró en Italia: «La situación es surrealista» El expiloto de Moto GP ha pedido a los turistas que eviten la atracción

Ander Artetxe Sábado, 13 de septiembre 2025, 14:51 | Actualizado 15:01h.

El tricampeón mundial de Moto GP, Jorge Lorenzo, ha revelado públicamente el haber sido víctima de una estafa relacionada con una noria de su propiedad en Italia. Así lo anunciado en una entrevista emitida anoche en el programa Dentro la notizia del canal Canale 5.

Y es que el expiloto de 38 años explicó que adquirió la atracción por 1,4 millones de euros y que su arrendatario lleva un año sin abonarle el alquiler acordado, una deuda que ya supera los 200.000 euros. «La situación es surrealista. Esa es la noria de Jorge Lorenzo, pero no vayáis», declaró el ahora comentarista de Dazn, visiblemente molesto por lo ocurrido.

Según ha relatado Lorenzo, creó una sociedad para gestionar la atracción y firmó un contrato de cuatro años con la persona que debía explotar el negocio. «Me fié de alguien equivocado, lo consideraba un amigo», lamentó.

La noria de Jorge Lorenzo en Italia

Jorge Lorenzo detalló que el acuerdo incluía un pago mensual por el arrendamiento y el uso de su imagen para promocionar la noria, situada en la localidad turística de Vieste, en la provincia de Foggia, al sur del país. Sin embargo, los ingresos comenzaron a llegar con retrasos hasta que dejaron de producirse por completo en septiembre de 2024, hace ahora un año.

El expiloto insiste en que la empresa continúa utilizando su nombre para atraer clientes a la atracción pese a la deuda acumulada: «Siguen escribiendo en redes sociales que el embajador es Jorge Lorenzo. La situación es surrealista», repitió.