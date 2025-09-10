Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Hugo Rodríguez de Prada e Ichiar Aragón, en un balcón de la Parte Vieja de Hondarribia disfrutando del día 8 de septiembre. Instagram

Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»

La hija mayor de Emilio Aragón disfruta junto a su familia de las fiestas de Hondarribia

L. G.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:08

La hija mayor de Emilio Aragón, Ichiar Aragón, ha emocionado a sus seguidores con una declaración de amor a Hondarribia, tras vivir intensamente sus fiestas y disfrutar del tradicional Alarde. En un emotivo mensaje en Instagram, la influencer ha relatado cómo es este pueblo guipuzcoano que le robó el corazón… aunque al principio no fue fácil.

«Recuerdo que sentí como si me clavasen un puñal en el corazón», confiesa Ichiar, al recordar cuando su pareja, Hugo Rodríguez de Prada, le propuso pasar una semana en Hondarribia.

Su marido llevaba «siete años veraneando en mi sitio sin rechistar» y quería recuperar sus raíces, ya que la familia de Hugo ha veraneado durante años en Hondarribia; pero Ichiar, según relata ella misma, no estaba convencida. Ichiar Aragón explica que pintaba mal, ya que ella «iba de morros y los vascos tienen fama de secos y cerrados». Pero esta imagen pronto cambió u no tardó en darse cuenta de que Hondarribia escondía algo muy especial.

En su publicación, Ichiar Aragón recorre con nostalgia los lugares, personas y momentos que han marcado su vida en el municipio. Desde Vic, su gran apoyo y la responsable de que encontraran la casa de sus sueños, hasta sus tardes en el 'Loretxu', su bar favorito.

También menciona a Pía, Iñaki, Eneko, Maider, Triki, Saio, Miren y muchos otros amigos que «se han convertido en familia». Además, recuerda con cariño las charlas en la farmacia, las risas con las chicas de la panadería Garua, la complicidad con Inés del BM y los «inolvidables bonitos en piperrada» de Norberto.

«Hondarribi tiene un no sé qué que atrapa... su gente te enamora»

«Podría seguir y seguir… pero Hondarribi tiene un no sé qué que atrapa, su gente te enamora… y de lo bonito que es, ya ni hablamos», concluye la hija de Emilio Aragón, que siempre que puede se escapa a su casa de Hondarribia junto a su marido y sus cuatro hijos.

Ichiar Aragón y su familia han disfrutado de las fiestas de Hondarribia. Como una hondarribiarra más ha madrugado para ver el Alarde, ha vibrado con las compañías y se ha emocionado al escuchar el 'zapatero' que marca el final de la fiesta del día 8 de septiembre. Dos de sus hijos han desfilado junto a su marido en la compañía Mixta, formada por veraneantes que cada año desde 1940 recorren las calles de la ciudad.

