Grave accidente del cantante Jaime Anglada en Palma de Mallorca: el cantautor permanece en estado crítico tras ser atropellado por un coche que se dio a la fuga

El cantante mallorquín Jaime Anglada se encuentra ingresado en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Son Espases tras sufrir un grave accidente de tráfico durante la madrugada de este viernes.

El siniestro tuvo lugar en torno a la 01:30 horas en la avenida Joan Miró de Palma, a la altura del número 330, en las inmediaciones de Cala Major. Según han informado fuentes policiales y sanitarias, Anglada circulaba en motocicleta cuando fue embestido por un turismo cuyo conductor se dio a la fuga tras el impacto, dejando al artista gravemente herido en la vía.

Gracias a la colaboración ciudadana, varios testigos aportaron a la Policía Local la matrícula del vehículo implicado, lo que permitió localizar al presunto autor del atropello. El conductor, un joven de unos 20 años, fue detenido horas después en su domicilio.

Tras el accidente, Anglada fue trasladado de urgencia al hospital, donde permanece en estado crítico debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Una carrera marcada por la música y la cercanía con la Casa Real

Figura destacada de la escena musical balear desde los años 90, Jaime Anglada es conocido tanto por su trayectoria como cantautor como por su estrecha amistad con el rey Felipe VI. Su carrera ha recorrido escenarios de toda España, con discos como 'Empezar de nuevo', 'Stereo' o el reciente 'Temposinfónico', grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Baleares.

En 2015, inició una nueva etapa artística junto a la actriz y presentadora Carolina Cerezuela con el dúo Anglada Cerezuela, con el que lanzó dos álbumes y realizó diversas giras.

Su vínculo con el monarca ha sido objeto de atención mediática. Conocidos desde hace más de dos décadas gracias a su afición compartida por la vela, Felipe VI ha sido visto en numerosas ocasiones apoyando al músico en sus conciertos. De hecho, el pasado 1 de agosto, el rey asistió como un espectador más a una de sus actuaciones tras competir en la Copa del Rey de vela, una imagen que dio la vuelta a las redes sociales por mostrar al soberano en un ambiente distendido, cantando y bailando entre el público.