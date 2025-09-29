Garbiñe Muguruza desvela que está embarazada con dos imágenes en bañador: «Familia» La extenista vasco - venezolana espera su primer hijo casi un año después de su boda con Arthur Borges

J. F. Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:50 Comenta Compartir

La extenista y ex número uno del mundo, Garbiñe Muguruza, ha anunciado a través de sus redes sociales que está esperando su primer hijo junto a su marido, Arthur Borges. La noticia llega casi un año después de su boda y a un año y medio de su retirada oficial del tenis profesional, abriendo un nuevo capítulo en la vida de una de las figuras más importantes del deporte español.

Con un escueto pero significativo mensaje que decía «Familia», acompañado de emoticonos de corazones, la campeona de dos Grand Slams compartió la noticia con sus seguidores. La publicación incluía una serie de fotografías en las que se la ve sonriente junto a la piscina con un bañador verde que evidencia su embarazo, además de otras imágenes con su marido y su mascota. Aunque no ha revelado detalles sobre el sexo del bebé o la fecha prevista de parto, las imágenes sugieren que podría encontrarse en el quinto mes de gestación.

El anuncio de la tenista de origen guipuzcoano coincide con el primer aniversario de su boda con Arthur Borges, celebrada en octubre de 2024 en una ceremonia íntima en Marbella. La pareja, que reside en Ginebra (Suiza), se conoció de forma fortuita en 2021 en el Central Park de Nueva York, durante la celebración del US Open.

Esta nueva etapa personal llega en un momento de transformación para Muguruza, quien anunció su retirada del tenis en abril de 2024 a los 30 años. En entrevistas previas, la hispanovenezolana ya había expresado su deseo de formar una familia y disfrutar de una vida más allá de las pistas, reconociendo la presión que sienten las mujeres deportistas para seguir siendo referentes tras su carrera. «Estoy deseando estar con los míos, hacer un viaje sin raquetas de tenis, probablemente formar una familia, tener un perro. Simplemente no quiero hacer nada», confesó en una ocasión.

Garbiñe Muguruza pasó unas horas precisamente en San Sebastián en el inicio de este verano, especialmente para acudir uno de los dos conciertos que Bruce Springsteen celebró en la capital guipuzcoana. La vasco-venezolana pasó unas horas en la ciudad, dejándose ver por el paseo de La Concha y otros puntos céntricos junto a su marido y amigos.

Felicitaciones por el embarazo de Garbiñe Muguruza

La noticia ha generado una oleada de felicitaciones en las redes sociales. Compañeras de profesión como Aryna Sabalenka y Caroline Garcia, su exentrenadora Conchita Martínez, y figuras de otros ámbitos como la nadadora Ona Carbonell o la modelo Martina Klein, se han sumado a los mensajes de cariño para la pareja. Para muchos de sus seguidores, este anuncio representa la culminación de un deseo personal que Muguruza había compartido, demostrando que los éxitos más importantes, a veces, se celebran fuera de la pista.

Tras una brillante carrera en la que conquistó Roland Garros en 2016, Wimbledon en 2017 y las WTA Finals en 2021, alcanzando el número uno del mundo, Muguruza ha seguido vinculada al tenis como directora de las Finales de la WTA, siendo la primera exjugadora en asumir dicho cargo.