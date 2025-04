El famoso presentador que ha caído rendido ante los encantos de San Sebastián: «Una de las ciudades más bonitas»

L. G. Viernes, 11 de abril 2025, 10:31 | Actualizado 10:36h. Comenta Compartir

El humorista y presentador Xuxo Jones ha quedado fascinado tras su primera visita a San Sebastián. Durante una grabación en el norte de la península, el murciano no ha dudado en compartir su entusiasmo: «I love San Sebastián. No conocía la ciudad, es la primera vez que he estado, y me ha encantado. Es una de las ciudades más bonitas de España, y recomiendo que vayan todas las personas que no la conocen», declaró en un storie de Instagram.

Pero su admiración fue aún más allá: «Es tan, tan bonita que es una ciudad para volver. ¡Ojo con lo que te digo!», insistió, dejando claro que Donostia le ha conquistado. Aunque ya conocía Bilbao —que describe también como «una ciudad bonita»—, San Sebastián ha sido para él un auténtico descubrimiento.

Xuxo Jones presenta actualmente el programa concurso Lo sabe, no lo sabe, que se emite cada día en Cuatro. Sus compromisos profesionales en el norte le han permitido acercarse a la cpital de Gipuzkoa, y, a juzgar por sus palabras, no será la última vez que la visite.