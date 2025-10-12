Fallece un actor de la popular serie 'La que se avecina', a los 59 años: «Te ganaste tu lugar en mi corazón» El actor, conocido por su papel de 'Matthew' en la popular serie, ha fallecido a los 59 años a consecuencia de un cáncer

«A pocas personas he visto luchar por la vida como a él», ha escrito en una reciente publicación de Instagram la actriz Cristina Castaño sobre el reciente fallecimiento del actor Jimmy Shaw a los 59 años de edad, conocido por su papel de 'Matthew' en la popular serie 'La que se avecina'.

«Estamos absolutamente devastados y me cuesta realmente articular un discurso», explica sobre el fallecimiento del actor estadounidense que padecía cáncer de páncreas y por el que hace apenas unas semanas, Castaño pedía ayuda a través de redes sociales para que el intérprete pudiera someterse a una operación médica de urgencia de 100.000 euros.

«Por supuesto, agradecer a todos y cada uno de los que pusisteis vuestro granito de arena (tanto económico como de buena energía) para poder costear la operación que, teníamos la esperanza, le hiciese ganar la dura batalla contra el cáncer. Finalmente no pudo ser, pero fue increíble y muy emocionante recibir la avalancha de donaciones que disteis y estoy segura de que Jimmy se lleva todo ese cariño que le brindasteis», escribía en la dura publicación de Instagram.

«Te ganaste tu lugar en mi corazón»

«'My dear brother in law', me quedo con la espinita de que conocieras a mi hijo. Vamos a tener que esperar para eso, pero todo llega, y todos vamos al mismo sitio, así que estoy segura de que le verás antes o después», lamentaba, ya que el actor no pudo conocer a su hijo 'León', que nació el pasado 24 de agosto de 2025.

«Vuela muy alto, querido Jimmy y cuida de Frisco desde donde estés. Te necesita mucho ahora. Te quiero y te querré siempre. Te ganaste tu lugar en mi corazón y ese no te lo quita nadie», finalizaba la actriz en el triste mensaje en redes.️

