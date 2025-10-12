Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Fallece un actor de la popular serie 'La que se avecina', a los 59 años: «Te ganaste tu lugar en mi corazón»

El actor, conocido por su papel de 'Matthew' en la popular serie, ha fallecido a los 59 años a consecuencia de un cáncer

M. S.

Domingo, 12 de octubre 2025, 13:46

Comenta

«A pocas personas he visto luchar por la vida como a él», ha escrito en una reciente publicación de Instagram la actriz Cristina Castaño sobre el reciente fallecimiento del actor Jimmy Shaw a los 59 años de edad, conocido por su papel de 'Matthew' en la popular serie 'La que se avecina'.

«Estamos absolutamente devastados y me cuesta realmente articular un discurso», explica sobre el fallecimiento del actor estadounidense que padecía cáncer de páncreas y por el que hace apenas unas semanas, Castaño pedía ayuda a través de redes sociales para que el intérprete pudiera someterse a una operación médica de urgencia de 100.000 euros.

«Por supuesto, agradecer a todos y cada uno de los que pusisteis vuestro granito de arena (tanto económico como de buena energía) para poder costear la operación que, teníamos la esperanza, le hiciese ganar la dura batalla contra el cáncer. Finalmente no pudo ser, pero fue increíble y muy emocionante recibir la avalancha de donaciones que disteis y estoy segura de que Jimmy se lleva todo ese cariño que le brindasteis», escribía en la dura publicación de Instagram.

«Te ganaste tu lugar en mi corazón»

«'My dear brother in law', me quedo con la espinita de que conocieras a mi hijo. Vamos a tener que esperar para eso, pero todo llega, y todos vamos al mismo sitio, así que estoy segura de que le verás antes o después», lamentaba, ya que el actor no pudo conocer a su hijo 'León', que nació el pasado 24 de agosto de 2025.

«Vuela muy alto, querido Jimmy y cuida de Frisco desde donde estés. Te necesita mucho ahora. Te quiero y te querré siempre. Te ganaste tu lugar en mi corazón y ese no te lo quita nadie», finalizaba la actriz en el triste mensaje en redes.️

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La oferta de alquiler de larga duración cae a la mitad en Donostia al activarse los nuevos topes
  2. 2 Se queda sin pensión en Euskadi por llevar menos de un año casada con su marido antes de quedarse viuda
  3. 3

    «Estoy preparada y decidida para ser alcaldesa de Donostia»
  4. 4 Zubimendi explica su salida al Arsenal y su no anterior al Liverpool: «Era lo que buscaba»
  5. 5 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  6. 6

    «La renuncia de Goia es el reconocimiento del fracaso de un modelo de ciudad»
  7. 7 El incendio de un camión con bebidas obliga a cerrar durante varias horas la AP-8 en Astigarraga
  8. 8 Mikel Etxarri: «Llegué a un acuerdo con Uranga para que no me propusiera como entrenador de la Real»
  9. 9 Así comíamos: la Gipuzkoa de los fogones y los mercados
  10. 10 Un rincón de cocina vasca en el bajo de un hotel de San Sebastián: «Queremos que se note que nos divertimos cocinando»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Fallece un actor de la popular serie 'La que se avecina', a los 59 años: «Te ganaste tu lugar en mi corazón»

Fallece un actor de la popular serie &#039;La que se avecina&#039;, a los 59 años: «Te ganaste tu lugar en mi corazón»