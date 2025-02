Encarcelada Mónica Cervera, la actriz que pidió respeto para «vivir como yo he elegido vivir»

X. G. Jueves, 20 de febrero 2025, 12:03 | Actualizado 12:08h. Comenta Compartir

La actriz malagueña Mónica Cervera (49 años), conocida por su participación en la popular serie de televisión 'La que se Avecina', ha sido detenida en Marbella e ingresada en prisión provisional. La detención se produjo por una orden requisitoria de un Juzgado de lo Penal de Málaga relacionada con un supuesto delito contra el patrimonio. Tras su detención, la autoridad judicial competente decretó su ingreso en prisión provisional. Actualmente, permanece en el módulo de mujeres del centro penitenciario de Alhaurín de la Torre.

Hace poco más de un año, Cervera ya había sido noticia tras revelarse que se encontraba viviendo en la calle y en situación de indigencia. En declaraciones a los medios, la actriz manifestó su deseo de que le dejaran «en paz; me tienen que respetar. Quiero que me dejen en paz y vivir como yo he elegido vivir». La malagueña también reveló que sobrevivía gracias al dinero que conseguía mendigando en un semáforo de la ciudad.

En otra entrevista para el programa 'Fiesta' de Telecinco, ese mismo mes de enero de 2024, aseguró que llevaba «un año y medio esperando la renta mínima de inserción, o el ingreso mínimo vital» y que estaba esperando a que se la aprobasen. «Habéis estado 15 años sin mí y de repente ahora os preocupáis. Perdón por las palabras, pero estoy hasta el moño», revelaba.

Mónica Cervera, candidata a un Goya y éxito en La que se avecina

En una entrevista posterior, Cervera expresó su rechazo al mundo del espectáculo: «No quiero que me nombren la palabra televisión ni cine. Estuve ahí en su día, pero no quiero volver nunca. Estoy bien como estoy, no quiero hablar de ese pasado». Además, pidió que la dejaran vivir en paz, tal y como ella había elegido. Cervera aseguró que se había puesto en contacto con Bienestar Social con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida y defendió que nadie la había ayudado durante años y que iba a salir adelante por sus propios medios.

Mónica Cervera saltó a la fama tras ser nominada al Goya como Actriz Revelación en 2005 por su papel protagonista en la película 'Crimen Ferpecto', dirigida por Álex de la Iglesia, donde actuó junto a Willy Toledo. Su carrera comenzó formándose en danza en Madrid y en Arte Dramático en Málaga. Su primera aparición fue en el cortometraje 'Hongos', de Ramón Salazar. En televisión, tuvo un papel en 'Manos a la obra' y en el cine participó en 'Octavia', 'Piedras' y '20 centímetros', entre otras obras. Su último proyecto fue en 2016 aunque sigue siendo recordada por su exitosa participación en la serie 'La que se avecina'.