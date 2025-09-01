Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Álex García y Verónica Echegui en una foto de archivo. Gtres

La emotiva carta de Álex García a Verónica Echegui tras su fallecimiento: «Mis ojos han llorado mucho»

Alex Garcia, la expareja de la recién fallecida actriz Verónica Echegui, le ha abierto su corazón en una emotiva carta en la que ha expresado «sin miedo, descalzo y con amor» unas palabras

Borja Alonso

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:22

Álex García ha dedicado unas emotivas palabras en una carta dirigida a su expareja, la actriz madrileña Verónica Echegui, fallecida el pasado día 24. El actor ha abierto su corazón a Echegui, con quien mantuvo una relación de 13 años, hasta 2022. «Te has tenido que marchar para que una ola de Amor recorra España. Para que esta profesión, a veces tan ingrata, se ponga de acuerdo en algo. Para que mi móvil explote de amor...», ha escrito el intérprete en una carta visible y publicada en ELPAÍS.

La actriz Verónica Echegui falleció la semana pasada, dejando un vacío inmenso en el mundo del cine español y en el corazón de su expareja. «Mis ojos han llorado, Vero, han llorado mucho en los últimos días...» confiesa García. Debutando con fuerza en la gran pantalla y consolidándose pronto como una de las intérpretes más destacadas de su generación, Echegui participó en películas como 'Yo soy la Juani', 'Seis puntos sobre Emma' y 'Donde caben dos', demostrando un rango interpretativo capaz de transitar de la comedia al drama con igual solvencia.

La carta, escrita por su exnovio, es una muestra de cariño y amor en la que recuerda la valiosa estela que ha dejado Echegui en el mundo del cine español. «Nunca fuiste actriz, fuiste canal. Altavoz de los corazones dormidos de esta tierra a los que dabas tu voz, tus dolores y todas tus vivencias más allá de este planeta a veces tan dual...» ha expresado el interprete en el texto. «Te he visto volar libre y feliz como tantas veces habíamos hablado... y bailar libre al fin», ha indicado.

