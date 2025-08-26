Las vacaciones de Emma García en San Sebastián: «Apurando y desconectando en casa» La presentadora guipuzcoana ha compartido varias imágenes suyas en el Muelle y con la bahía de La Concha de fondo

M. S. Martes, 26 de agosto 2025, 12:45

«Apurando y desconectando…en casa», ha escrito la presentadora ordiziarra de 52 años, Emma García, en su cuenta de Intragram informado que está viviendo sus últimos días de vacaciones estivales en San Sebastián.

Y es que Emma García se encuentra de vacaciones desde el pasado 20 de julio, el día de su último programa delante de 'Fiesta', antes de unas merecidas vacaciones estivales. Y si bien las vacaciones de la famosa presentadora empezaron en Cádiz para hacer una parada en el nuevo negocio de su amiga Paz Padilla, estas no podían acabar, como no, de otra forma que en San Sebastián.

García termina sus vacaciones «en casa» y así lo ha dejado saber mediante unas instantáneas en las que desvela su estancia en San Sebastián y en las que se le ve relajada y al más puro estilo veraniego con sombrero, gafas de sol y una riñonera rosa, además de con su sonrisa tan característica.

El agradecimiento de Emma García a los donostiarras

La presentadora, que posee una vivienda en la capital guipuzcoana, ubicada en pleno paseo de La Concha, a la que acude siempre que puede y cuando su trabajo en televisión se lo permite, ha disfrutando del buen tiempo de la capital guipuzcoana y ha posado en el Muelle de San Sebastián, muy cerca del Aquarium y con la bahía de La Concha de fondo.

«Gracias siempre por vuestro cariño», quiso agradecer también en la publicación a todos los donostiarras y a sus seguidores que no dudaron en dejar sus mensajes. «Me crucé justo ese día contigo en el Muelle y estabas guapísima», escribía una usuaria. «Vuelve ya a Fiesta», demandaba otra fiel espectadora del programa de Telecinco que presenta la guipuzcoana y al que volverá en septiembre.