David Muñoz, de Estopa, se matricula en la universidad: la carrera que ha escogido estudiar en la Universidad de Barcelona

Nunca es tarde si la dicha es buena. Eso es lo que debió pensar el cantante David Muñoz, la voz de Estopa, cuando decidió apuntarse a la universidad. Una decisión que a buen seguro tomó con total naturalidad el vocalista catalán pero que no ha dejado indiferentes a sus nuevos compañeros de facultad, sorprendidos por la presencia del intérprete en las aulas como un estudiante más.

Y es que, a sus 49 años, David Muñoz ha decidido matricularse en el grado de Historia en la Universidad de Barcelona para asombro de alumnos y profesores del campus, que no han dudado en dar cuenta de la anécdota en redes sociales.

«Cosas que no me esperaba de 2025: que David Muñoz de Estopa estudiara en la uni conmigo», publicaba una estudiante del grado en cuestión, junto a una fotografía en la que aparece otra compañera y el cantante de Cornellà de Llobregat y que cuenta con decenas de comentarios y cerca de un millón de visualizaciones.

Una sorpresa que también ha compartido un investigador predoctoral de la universidad, que además de publicar otra fotografía junto a David Muñoz le ha dedicado unas bonitas palabras que demuestran la humildad que siguen manteniendo los líderes de Estopa pese a su fama desde hace años.

