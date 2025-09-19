Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
David Muñoz, de Estopa, durante un concierto.

David Muñoz, de Estopa, se matricula en la universidad: la carrera que ha escogido estudiar en la Universidad de Barcelona

El cantante catalán ha sorprendido con su presencia en el campus de la facultad a sus compañeros de grado

J.M.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:06

Nunca es tarde si la dicha es buena. Eso es lo que debió pensar el cantante David Muñoz, la voz de Estopa, cuando decidió apuntarse a la universidad. Una decisión que a buen seguro tomó con total naturalidad el vocalista catalán pero que no ha dejado indiferentes a sus nuevos compañeros de facultad, sorprendidos por la presencia del intérprete en las aulas como un estudiante más.

Y es que, a sus 49 años, David Muñoz ha decidido matricularse en el grado de Historia en la Universidad de Barcelona para asombro de alumnos y profesores del campus, que no han dudado en dar cuenta de la anécdota en redes sociales.

«Cosas que no me esperaba de 2025: que David Muñoz de Estopa estudiara en la uni conmigo», publicaba una estudiante del grado en cuestión, junto a una fotografía en la que aparece otra compañera y el cantante de Cornellà de Llobregat y que cuenta con decenas de comentarios y cerca de un millón de visualizaciones.

Una sorpresa que también ha compartido un investigador predoctoral de la universidad, que además de publicar otra fotografía junto a David Muñoz le ha dedicado unas bonitas palabras que demuestran la humildad que siguen manteniendo los líderes de Estopa pese a su fama desde hace años.

«Jamás pensé que podría encontrarme en la facultad donde trabajo a mi cantante favorito como alumno de historia y encima que te hable como si te conociera de toda la vida y te pregunte por la tesis que estás haciendo. Simplemente increíble», comentaba.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  2. 2

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  3. 3

    Una mujer de Arrasate fallece en un accidente de bicicleta en Ecuador
  4. 4 Un alcalde de los Pirineos estalla contra los excursionistas que van a recoger setas: «No me importa si no pueden pasar»
  5. 5 Su visita relámpago a Euskadi hace 18 años junto a Brad Pitt
  6. 6 Joan Manuel Serrat se reencuentra con Gipuzkoa: «Montábamos en bicicleta e íbamos a Tolosa»
  7. 7 Cierra Vinos Ezeiza, una de las licorerías más antiguas de San Sebastián: «Me gustaría que el nuevo propietario siguiera con el negocio»
  8. 8 El centro de depilación láser Bedda cierra sus tiendas en España, incluidas la de Donostia e Irun, al entrar en concurso de acreedores
  9. 9

    Los funcionarios que tramitan el paro decidirán si pasan a ser del Gobierno Vasco
  10. 10

    Angelina Jolie estará este domingo en San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco David Muñoz, de Estopa, se matricula en la universidad: la carrera que ha escogido estudiar en la Universidad de Barcelona

David Muñoz, de Estopa, se matricula en la universidad: la carrera que ha escogido estudiar en la Universidad de Barcelona