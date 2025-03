La crítica, implacable con el programa de Meghan Markle

Joaquina Dueñas Jueves, 6 de marzo 2025, 15:21 Comenta Compartir

El estreno de 'With Love, Meghan' se hizo esperar, pero esta semana ya hemos podido disfrutar del programa en el que la duquesa de Sussex se presenta como la anfitriona perfecta. Pero las críticas no han tardado en llegar. Una de las más duras, la recogida en 'Newsweek' de Eric Schiffer, presidente de Reputation Management Consultants. «El programa no es una receta para reconstruir su reputación; de hecho, la refuerza como la duquesa de los fracasos y los desastres de audiencia», sentencia. «Que ella piense que de alguna manera va a reinventarse como una Martha Stewart moderna es un grito de 'desesperación de élite desconectada de la realidad'», añade.

Katie Rosseinsky, crítica de 'The Independent', subraya que es una serie «incómoda y agotadora», mientras que Stuart Heritage, de 'The Guardian' la califica como «un relleno de estilo de vida tonto». Además, son muchos los usuarios que señalan la falta de originalidad por la presencia de sus recetas en los muros de Pinterest. «Ejercicio de narcisismo» y «oda a sí misma» son otras de las interpretaciones que se han hecho sobre este proyecto que califican como la «tercera decepción consecutiva» que los duques de Sussex han producido para Netflix. «No hay suficiente material para justificar la duración del programa ni la creencia de su protagonista de que seguiremos viéndolo», destaca Daniel D'Addario escribió para 'Variety'.

