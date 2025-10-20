Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La oreja de Van Gogh con Amaia Montero. EP

Los clubes de fans plantan a La oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero

Varios colectivos de admiradores han anunciado su disolución

Joaquina Dueñas

Lunes, 20 de octubre 2025, 11:50

Después de un año de la abrupta salida de Leire Martínez de La oreja de Van Gogh, el anuncio del regreso de Amaia Montero al grupo ha suscitado sentimientos encontrados entre quienes celebran la vuelta de la voz original y quienes lamentan cómo se han sucedido los acontecimientos. En este segundo grupo están varios clubes de fans de la banda donostiarra que han anunciado su disolución.

Los Goonies, LOVG Letras y El Viaje de Copperpot Fan Club han puesto punto final a su andadura durante el fin de semana, justo antes de que salieran a la venta las entradas para los conciertos este mismo lunes. En sus comunicados, los clubes hablan de «falta de transparencia» o de «desconcierto» por cómo se ha venido gestionando el cambio de vocalista. «Soñábamos con una colaboración, y aunque la deseábamos intensamente, la manera en que esta se ejecutó no está alineada con nuestros valores. Los Goonies deciden poner fin a una etapa… porque nuestro valor de unión y de lealtad no coincide con el camino y las decisiones que La Oreja de Van Gogh ha decidido tomar», han publicado Los Goonies.

En la misma línea se ha pronunciado LOVG Letras: «Lamentamos que algunas formas hayan carecido del agradecimiento y los valores que siempre apreciamos. Agradecemos profundamente cada canción, cada frase que nos llegó al corazón y cada concierto que nos hizo cantar. En LOVG Letras decidimos dar un paso al costado».

