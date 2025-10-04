Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, a punto de darse el 'sí, quiero' Oficiará la ceremonia Ignacio Sánchez-Dalp, quien también casó a la duquesa de Alba con Alfonso Díez y al propio Cayetano con su primera mujer y madre de sus dos hijos, Genoveva Casanova

Faltan pocas horas para que Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se den el 'Sí, quiero' en la Iglesia del Cristo de los Gitanos, de Sevilla. Oficiará la ceremonia Ignacio Sánchez-Dalp, quien también casó a la duquesa de Alba con Alfonso Díez y al propio Cayetano con su primera mujer y madre de sus dos hijos, Genoveva Casanova. El matrimonio consiguió la nulidad tras su separación, razón por la que el hijo de Cayetana de Alba puede volver a casarse por la Iglesia, con su hija Amina como madrina.

Las informaciones sobre el enlace, que tendrá lugar a las 13.30 horas, han ido saliendo con cuenta gotas desde que la pareja anunciase la buena nueva vía ¡Hola!. Entre otras cosas, salió a la luz la lista de bodas de la pareja, que incluye desde unas servilletas moradas por 150 euros —el regalo más económico— hasta un exclusivo mueble-bar de 28.000 euros. Eso sí, en el listado puntualizan que los objetos más caros pueden adquirirse entre varias personas.

La lista incluye un juego de sillas de comedor, muebles de jardín, lámparas, menaje como una cubertería, vasos y tazas, elementos de decoración como cojines, cestas de mimbre, marcos para fotografías o un ánfora de terracota, y antigüedades como unos candelabros o una cómoda alemana del siglo XVIII. También se encuentra un ajedrez de mármol, dos sofás, una mesa de comedor de mármol y hierro forjado, un cabecero de cama y dos mesillas. Todo lo necesario para poner a punto el hogar de los recién casados.

Otra de las opciones es hacer una aportación económica para el viaje de luna de miel que los novios harán después del enlace, que tendrá lugar en la sevillana iglesia de Los Gitanos, seguido del banquete nupcial en la finca Las Arroyuelas, propiedad de Cayetano, a las afueras de la capital hispalense.

