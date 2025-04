La amiga íntima de Amaia Montero que asegura su vuelta a La Oreja de Van Gogh: «Ella me pidió que no se lo dijera a nadie» La actriz y presentadora, Cayetana Guillén Cuervo, ha dado unas sorprendentes declaraciones confirmando el regreso de la guipuzcoana a la banda

La actriz, presentadora y amiga íntima de Amaia Montero, Cayetana Guillén Cuervo, ha sorprendido a todos al haber dado unas sorprendentes declaraciones confirmando el regreso de la guipuzcoana a La Oreja de Van Gogh. «Yo lo sé desde hace mucho, pero ella me pidió que por favor no lo dijera a nadie», aseguró Guillén Cuervo durante la fiesta de nominados de la III edición de los premios Talía que ha tenido lugar en Madrid.

Y es que la hija de Gemma Cuervo y Fernando Guillén confesó que le había prometido no decir nada. De hecho, no lo dijo ni en su casa. «No se lo dije a nadie. Me dijo: 'Por favor, por mi ahijado', que ya sabéis que es la madrina de mi hijo Leo. Y no se lo conté a nadie, a nadie», insistió a los medios.

Además aseguró que cuando conoció la noticia «me eché a llorar al teléfono. Me dijo: 'te lo voy a contar, pero porfa, Caye'. Y cada vez que me preguntaban, cada vez que tal, yo lo sabía y estoy muy contenta», se sincera la actriz.

Amaia Montero «ilusionada» por su vuelta a La Oreja de Van Gogh

Según ha comentado Cayetana, la cantante espera «ilusionada» y «con mucha cautela» este nuevo proyecto. «Poco a poco, pero está muy ilusionada y muy agradecida al amor que todo el mundo le tiene y cuando salió con Karol G, aquello fue una cosa maravillosa, España le mostró su amor y yo creo que lo van a petar», admitió.

Sobre la rivalidad que se ha creado en torno a Amaia y a Leire Martínez, la actriz y presentadora ha dicho que «a mí Amaia no me ha dicho nada, jamás, nunca de Leire ni nada, no tengo ni idea, y tampoco me gusta especular y dar una opinión de algo que no tengo información, no sé. Seguramente ellas son ajenas a mucho de lo que se habla. Porque al final el personaje público va por ahí y la persona está en su casa asombrada con lo que oye», finalizó.