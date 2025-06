La boda de Bezos en Venecia solivianta a los vecinos

Darío Menor Roma Lunes, 16 de junio 2025, 15:04 Comenta Compartir

Puede acabar arrepintiéndose Jeff Bezos, fundador de Amazon y uno de los hombres más ricos del mundo, de su deseo de casarse en Venecia con su novia, Lauren Sánchez, en una ceremonia que se celebrará entre el 26 y el 28 de junio, sin que se haya dado a conocer la fecha exacta por motivos de seguridad. La próxima presencia en la Ciudad de los Canales del magnate, su futura esposa y los más de 200 invitados, entre los que abundan los famosos de talla internacional como Oprah Winfrey, Mick Jagger, Lady Gaga, Eva Longoria, Katy Perry, Ivanka Trump y las hermanas Kardashian, solivianta a muchos vecinos, hastiados de que el turismo masivo haga cada vez más difícil la vida cotidiana en Venecia. Lo confirma el hecho de que el número de residentes en el centro histórico no haya parado de caer en las últimas décadas: son ahora 48.500, casi 10.000 menos que hace diez años.

Durante el pasado fin de semana cientos de personas participaron en una asamblea de protesta contra del enlace entre Bezos y Sánchez, en el transcurso de la cual fue colgada una gran pancarta en el Puente de Rialto en la que podía leerse 'No space for Bezos' (No hay espacio para Bezos), en referencia a los viajes al espacio propuestos por Blue Origin, otra de las empresas del fundador de Amazon. «No tenemos nada contra los matrimonios, pero no nos gusta la arrogancia de este millonario que piensa que puede comprarse todo con el dinero, incluido Venecia», explicó en los medios locales Tommaso Cacciari, activista de la plataforma 'No space for Bezos'. Cacciari, conocido por su participación en las protestas contra la presencia de cruceros gigantescos en los canales, también arremetió contra el alcalde, Luigi Brugnaro, por haber puesto a disposición del magnate la iglesia de la Abadía de la Misericordia para que pueda celebrarse el enlace. «El día 28 haremos una protesta pacífica y colorista. Impediremos el acceso por mar con barcas y lanchas hinchables. Y por tierra con nuestros cuerpos», amenazó por su parte Alice Bazzoli, miembro de otra de las asociaciones que amenazan con boicotear el matrimonio de Bezos.

No se sabe aún en qué hoteles pernoctarán el magnate y sus invitados, que podrán contar en cualquier caso con el apoyo logístico de cinco yates, entre ellos el 'Koru', el megavelero del fundador de Amazon, valorado en unos 500 millones de euros. Según algunos medios, la comitiva habría reservado más de 30 taxis acuáticos para garantizar su movilidad. Incómodo con la polémica propiciada por la boda de Bezos, Brugnaro, el alcalde, garantizó que «no van a tener ningún tipo de problema» los invitados ni tampoco los habitantes de la ciudad. También intervino el presidente regional, Luca Zaia, quien consideró «inaceptables» y una «absoluta vergüenza» las protestas contra el matrimonio de Bezos. «Supone un daño para el Veneto decir 'no' a los famosos que crean riqueza», indicó, recordando que los problemas de verdad vienen cuando Venecia se ve inundada por más de 100.000 turistas a diario. Para intentar minimizar el impacto de los visitantes, la Ciudad de los Canales implantó hace dos años un sistema de reservas que trata de reducir los flujos y obliga a sacar un billete de acceso de 5 euros para quienes no pernocten en Venecia.