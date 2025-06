Andreu Buenafuente y su imitación al acento vasco: «Eso no es euskera»

L. G. Jueves, 5 de junio 2025, 10:17 Comenta Compartir

El humorista Andreu Buenafuente volvió a demostrar su talento para el improvisar durante su visita al programa 'A las Bravas', de la Cadena SER. En un momento del espacio, el presentador Raúl Pérez le propuso un reto: contar una anécdota con acento vasco. El resultado fue una surrealista narración sobre una caída de un caballo, que desató las carcajadas tanto en el estudio como entre los oyentes.

«¿Cuando caballo caído?», arrancó Buenafuente, entre bromas sobre su propia vocalización. Lo que siguió fue una historia contada en un castellano deliberadamente desordenado y salpicado con frases propias de un vasco improvisado. «Menorca con familia yo, yo estando en Menorca…», comenzó, para luego introducir un confuso «is» y reírse al darse cuenta: «Eso no es euskera».

Según relató, todo sucedió durante unas vacaciones en Menorca, cuando su esposa propuso una excursión a caballo: «Mujer dice 'caballo hay que ir'. A mí gustar no, porque miedo da», relató con dificultad para contener la risa. Pese a sus reservas, accedió, y le asignaron el caballo más tranquilo. «Dan el manso más porque yo curiosamente pregunté a mujer: '¿Caballo hay, qué hostias?'», recordó, mientras imitaba un tono vasco que provocaba carcajadas en el estudio.

Ya sobre el caballo, la excursión transcurría sin incidentes hasta que, según narró, un ave salió de la maleza: «Caballo primero asusta y el manso no, rebrinca. Yo miedo miedo, me agarré… no me va a tirar, me tiro yo». El relato concluyó con una caída «lentita» al suelo. Para cerrar con broche cómico, Buenafuente imaginó cómo lo habría resuelto un vasco de verdad: «Un vasco coge caballo, lo pone él tieso otra vez, se lo pone encima y caballo monta él».