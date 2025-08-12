Amaia Montero se deja ver radiante, disfrutando del verano y «sin problemas» La exvocalista de La Oreja de Van Gogh reaparece en Instagram con una imagen que resume un día de descanso veraniego

N. V. San Sebastián Martes, 12 de agosto 2025, 13:30

Los días de verano pueden quedar marcadas por las fiestas de los pueblos, noches de discoteca o viajes increíbles pero estresantes con los familiares o amigos. Sin embargo, hay quienes deciden desconectar de todo, sin preocupaciones, tal y como lo ha demostrado Amaia Montero en su última reaparación pública a través de su cuenta oficial de Instagram, '@amaiamonterooficial', con una fotografía que describe a la perfección un día de relax veraniego sobre una cama.

Si bien la cantante ya mostró en el mes de julio una pequeña parte de sus días de descanso en San Sebastián y Gipuzkoa junto a su amiga Eugenia Martínez de Irujo en lo que parecían los jardines del Hôtel du Palais de Biarritz, ahora reaparece con la misma energía radiante que tanto le ha caracterizado en sus apariciones en los últimos tiempos. En esta última no faltaron unas emotivas palabras de la exvocalista para su fiel compañera: «Estar contigo siempre es bueno, estar contigo siembre es bonito. Estar contigo siempre, Eugenia Martínez de Irujo».

«Sin problemas» es el único y escueto texto que acompaña la última fotografía que Amaia ha decidido publicar en sus redes sociales, aludiendo así quizá a sus jornadas estivales en una imagen reposada, relajante y en la que luce una radiante sonrisa. Muy aplaudida por sus miles de fans por todo el mundo que elogian lo bien que se le ve y que, cómo no, solicitan un pronto regreso a los escenarios.

Una fotografía realmente íntima para sus seguidores que no deja ningún tipo de dudas sobre el verano que está queriendo vivir la irundarra en este 2025: reconectar con viejas amigas, días de relax y mucha desconexión.