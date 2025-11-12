Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tana Rivera. EP

Así es Álvaro, la nueva ilusión de Tana Rivera: aficionado al golf y taurino

Los jóvenes quieren que su incipiente romance vaya despacio

Joaquina Dueñas

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:51

Recientemente salía a la luz que Tana Rivera había vuelto a encontrar el amor seis meses después de su ruptura con Manuel Vega, con quien estuvo saliendo casi cuatro años. Este miércoles, la revista 'Semana' publicaba las primeras imágenes de la nueva pareja de la hija de Eugenia Martínez de Irujo paseando de la mano de su nuevo acompañante, Álvaro, a quien describen como un «alto ejecutivo» de una conocida empresa española. Aficionado al golf y ajeno al mundo de la noche y a las fiestas flamencas, pertenece al mismo círculo de amigos que la nieta de Carmina Ordoñez. Además, comparten aficiones, de hecho, fueron a una corrida en la Plaza de Las Ventas.

Aunque su idilio es todavía incipiente, dado que comenzaron el pasado septiembre, parece que ya han ido juntos a la boda de unos amigos. «Ambos están llevando la relación con mucha discreción y quieren que el romance vaya despacio», recoge 'Semana' en sus páginas. En este sentido, hace solo unos días, Tana hablaba sobre su situación sentimental a los micrófonos de Europa Press: «Disfruto mucho de mi familia, de mis amigos, sobre todo ahora no me ata nada».

