Álex Ubago y su metedura de pata con la reina emérita: «Me hizo la cobra»

«Me hizo la cobra», ha contado Álex Ubago sobre su 'metedura de pata' con la reina emérita en el programa de EITB, RH+. El famoso cantante donostiarra ha sido uno de los últimos invitados del programa de televisión y ha hablado sobre un divertido momento que vivió con la entonces reina Sofía, en un evento al que «también acudieron cantantes como Mikel Erentxun y La Oreja de Van Gogh».

«La reina Sofía te hizo una cobra de las buenas», le comentaban los presentadores al cantante. «Sacando trapos sucios ahí. Efectivamente, la reina emérita Sofía me hizo la cobra», confirmaba el cantante. «Además fue aquí en Donostia», proseguía el cantante dejando al público más que intrigado.

«Fue un evento que se organizó aquí en Donostia por el centenario de El Diario Vasco», decía el cantante, que en realidad se refería al acto conmemorativo del 75 aniversario que tuvo lugar en el año 2009 y al que asistieron el rey Juan Carlos y la reina Sofía. «Invitaron a muchas personalidades y famosos de diferentes ámbitos y estaban los reyes eméritos, que en ese momento eran los reyes», especificaba Ubago.

El gesto de la reina Sofía con Álex Ubago

El momento tuvo lugar «cuando nos los presentaron, yo no sabía que el protocolo dice que no se le puede dar dos besos a la reina. Yo fui ahí como un campeón a darle dos besos y hubo una especie de cobra», decía provocando las risas del público. «También hubo un posterior codazo de mi manager, que me dijo: 'creo que hay que darle solo la mano'», proseguía.

«Luego nos fuimos para otro rincón del evento y al rato vinieron los de seguridad de los reyes a decirnos que por favor si podíamos volver. Que la reina quería sacarse una foto con nosotros», finaliza Álex Ubago sobre el gesto que tuvo con él la entonces reina Sofía.