Adela González comparte el balance de su verano más íntimo: «Sin prisa, hasta que la noche cae»

La periodista guipuzcoana publica en Instagram una emotiva reflexión sobre sus vacaciones y el valor de los pequeños momentos

L. G.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:11

La peiodista guiouzcoana Adela González ha compartido en Instagram el que ha definido como «el balance de mi verano». Pero lejos de largas recopilaciones de imágenes, la comunicadora ha optado por una única fotografía: un instante que, según sus propias palabras, resume «el momento de mayor felicidad».

«Sin prisa. Abandonados al agua, al juego, al calor, al atardecer...», escribe González, quien en su texto logra convertir una sencilla escena en una evocadora postal emocional. El mensaje —que acompaña una imagen familiar capturada en Apulia, al sur de Italia— destila calma, intimidad y agradecimiento. «Con la banda sonora de las chicharras y de la risa, de sus risas», añade, en referencia a su familia, a quienes dedica palabras cargadas de amor: «Mi verano sois vosotros, mi niño y mi fotógrafo oficial, mi todo️».

Aunque la foto fue tomada en Italia, la periodista asegura que podría haber sido «L'Ametlla de Mar, o Bilbao o Salamanca». Un verano sin grandes escenarios, pero con grandes emociones. «Un helado, o dos, y de nuevo las risas... Qué suerte vivir en #verano, casi, siempre», concluye.

Adela González se ecnuentra actualmente al frente del programa 'Mañaneros 360' en RTVE, la guipuzcoana continúa consolidando una trayectoria que comenzó hace más de dos décadas en medios locales y que la ha llevado a convertirse en una de las periodistas más queridas y respetadas del país. Su regreso a TVE ha sido acogido con entusiasmo por una audiencia que valora su estilo cercano y su profesionalidad.

